2010 és 2019 között a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek

Magyarországon 2010 és 2019 között a családi adókedvezményt is figyelembe véve a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Bodó Sándor a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kibővítik a munkásszállók építését támogató programot, így 2020. január 22. és május 15. között már azok a piaci vállalkozások is pályázhatnak, akik azt tervezik, hogy olyan munkásszállót építenek, amelyben saját dolgozóik mellett az adott térségben található más munkaadók alkalmazottait is elszállásolják.

Bodó Sándor emlékeztetett: a szociális partnerek között 2018 decemberében létrejött kétéves bérmegállapodásnak köszönhetően idén január elsejétől a bruttó minimálbér 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 210 600 forintra emelkedett. A növekedés mértéke 2019-hez képest 8 százalékos volt.

A munkásszállók építését támogató program 2017-es indulása óta több mint 3000 ember elhelyezése oldódott meg a felépült 20 munkásszállónak köszönhetően – közölte az államtitkár. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a program legújabb kiírásában a támogatási intenzitás régiónként eltérően, 40 és 70 százalék között mozog.

Az államtitkár kiemelte, a kormány a bérek folyamatos emelésén dolgozik, ezt támasztja alá, hogy az idei bruttó minimálbér, több mint a duplája a 2010-es 73 500 forintos szintnek. A garantált bérminimum ugyanebben az időszakban 135 százalékkal, 89 500 forintról, 210 600 forintra emelkedett. A kormány számára fontos, hogy az állami szektorban is versenyképes fizetést kínáljanak, ezért idén januártól 32 milliárd forintot fordítanak a területi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelésére. Átlagosan 18 százalékos emeléssel számolhatnak az érintettek, a bérnövekedés mértéke azonban országos szinten nem lesz egységes.

Az egészségügyi szakdolgozóknál is folytatódnak a béremelések, idén január 1-től 14 százalékos béremelésben részesültek, november 1-től további 20 százalékos emeléssel számolhatnak, 2022. január 1-től pedig keresetük újabb 30 százalékkal emelkedik majd – sorolta az államtitkár. Bodó Sándor elmondta, nagy esély van arra, hogy a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke idén júniusban ismét 2 százalékponttal csökken, az így felszabaduló összeget pedig a cégek további bérfejlesztésre fordíthatják. A feltételek a korábbi kiíráshoz képest nem változtak – mondta az államtitkár -, így a támogatás értéke munkásszálló építésénél az egy négyzetméterre jutó fajlagos költségeket tekintve nem haladhatja meg a 373 000 forintot, felújításnál pedig a 267 000 forintot. A pályázat szabályozza, hogy munkásszállás építésénél, illetve felújításánál maximum mekkora összegű támogatást kaphatnak egy férőhely kialakítására, így előbbinél 3 730 000 forintot, utóbbinál 2 670 000 forintot.