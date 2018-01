2021-re el kell érni, hogy a legtöbb bevallást elektronikusan a NAV készítse el

El kell érni, hogy 2021-re a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) elektronikusan készítse el a magánszemélyek és a vállalkozások adózással kapcsolatos bevallásának döntő hányadát – mondta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára kedden Budapesten, abból az alkalomból, hogy a kőbányai kormányablakban is megnyitották az adóhivatal ügyfélszolgálatát.

Kedden Budapesten egyszerre hét kormányablakban kezdte meg a munkát az adóhivatal ügyfélszolgálata.

Az államtitkár kiemelte: idén tavasszal már 1,4 millió adózó állampolgárnak a NAV készítette el elektronikusan az adóbevallását úgy, hogy azzal semmi teendőjük nem volt.

Tállai András rámutatott: a NAV által indított program végén

országosan 91 kormányablakban lehet majd adóügyeket intézni a NAV ügyfélszolgálatai révén.

Tállai András elmondta: a NAV egyre nagyobb hangsúlyt helyez az ügyfélbarát ügyintézésre, arra, hogy az adóhivatal mindenben segítse az adózó állampolgárokat, hogy ők a lehető legkényelmesebben, a legkevesebb idő ráfordításával intézzék adóügyeiket.

Az államtitkár elmondta: a jövőben a NAV ügyfélszolgálati hálózata jelentősen bővül, 180 helyen várja majd az adófizetőket, köztük országosan a 91 kormányablakban működő NAV-kirendeltségben.

Az államtitkár jelezte: a főváros szerepe fontos a NAV szempontjából is: Budapesten él a legtöbb adózó állampolgár, és itt fizetik be a legtöbb adót is az országban.

György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja elmondta: Budapesten 28 kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére, 2017-ben a fővárosi kormányablakokat több mint 2,5 millió ügyfél kereste fel, akiknek közel 3 millió ügyét intézték el, a fővárosi kormányablakok mintegy 4,5 millió határozatot hoztak az állampolgárok ügyeinek intézése során.

Jelezte: a kormányablakoknak köszönhetően az állampolgárok a lakóhelyükhöz közel, egységes, korszerű környezetben, magas színvonalon intézhetik az állammal kapcsolatos ügyeiket.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kiemelte: országosan mintegy 15 millió ügyet intéznek évente a kormányablakokban. Hozzátette: 2019-ben „jelentős ugrás” várható az államigazgatásban, 2019-től az állampolgárok az okostelefonjaikról is intézhetik majd az államigazgatással kapcsolatos teendőiket, mindeközben megmaradnak a személyes ügyintézés lehetőségei is.