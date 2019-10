A magyar cégek jelentősen támogatják a gazdaság növekedését

Hazánk a világgazdaság lassulása ellenére is jól teljesít – jelentette ki a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára szerdán Miskolcon, az MPA System Kft. alumínium nyílászárókat gyártó üzem avatóján.

Rákossy Balázs szerint a magyar gazdaság eredményeinek köszönhető, hogy vállalatok önerőből is képesek fejleszteni. Ezt a helyzetet használta ki az MPA System is, hogy a keresletnek megfelelően bővítse a kapacitását – tette hozzá. A miskolci beruházást fontosnak nevezte azért is, mert korszerű gyártási technológiával magas hozzáadott értékű, külföldön is értékesíthető termékeket eredményezhet. A vállalkozásoknak először itthon kell felépíteniük magukat ahhoz, hogy a külpiacokon versenyképesek legyenek, és akár befektetőként is megjelenhessenek más országokban – fogalmazott.

Az államtitkár kitért arra, hogy a makrogazdasági adatok alapján a gazdaságpolitika, a növekedés szerkezete kiegyensúlyozottabbá vált, az államháztartás fenntarthatósága is tovább erősödött, gyorsult a felzárkózás az uniós átlaghoz. Az adócsökkentés, a beruházások ösztönzése, a célzott támogatás és a stabilitás megfelel az emberek és a vállalkozások érdekeinek, a bérköltségek mérséklése a termelékenység javítására ösztönöz, a magasabb bérek pedig a munkaerő megtartását segítik – tette hozzá.

Rákossy Balázs kiemelte, különösen a kkv-knál javítani kell a termelés hatékonyságán és versenyképességen, és megjegyezte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a beruházási környezet javítása és a foglalkoztatottság további növelése iránt, a következő évek legfontosabb feladatának pedig a versenyképesség és a termelékenység erősítését tekinti.

Az adócsökkentés folytatódik, a szabályok egyszerűsödnek, és marad a következetes költségvetési politika – mondta az államtitkár.

A MPA System Kft. új üzeme alumínium nyílászárókat állít elő, és 50 új munkahelyet teremt a borsodi megyeszékhelyen. A szerelőcsarnokot a miskolci D-Gesztor Kft. tervezte és építette. A 1,5 milliárd forintos beruházást magántőkéből fedezték.

Az eddig 50 munkavállalót foglalkoztató Kft. tavalyi árbevétele meghaladta a 2,8 milliárd forintot az egy évvel korábbi 1,9 milliárd forint után a nyilvánosan elérhető adatok szerint. Az adózott eredmény 194 millió forint fölé emelkedett egy év alatt 92 millió forintról.