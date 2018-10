A megfelelő időpontban növelték az aranytartalékot

A Magyar Nemzeti Bank tízszeresére emelte az aranytartalékát, ezzel annak nagyságát a 70 évvel ezelőtti történelmi szintre növelte.

Ezzel a döntéssel 2018. októberében a jegybank nemesfém állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára, azaz tízszeresére emelkedett, melynek értéke mintegy 1,24 milliárd dollár.

Kedvező időpontban növelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tízszeresére, 31,5 tonnára az ország aranytartalékát, és a piac is pozitívan fogadta az aranytartalékok növeléséről szóló döntést. Erről Juhász Gergely, a nemesfém-befektetésekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója beszélt az MTI érdeklődésére – olvasható a Világgazdaság oldalán.

A vezérigazgató jelezte: bár a pontos vételi árfolyam nem ismert, 1190-1210 dollár/uncia (1 uncia=31,1035 gramm) között történhetett a vásárlás,

ami nagyon jó árnak tekinthető.

A jegybank akár tovább is növelheti aranytartalékát – folytatta.

Kifejtette: az arany ára 2011-ben tetőzött a dollárral szemben 1900 dollár/uncia körül, amely után komolyabb lejtmenet következett. Ám az árfolyam most újra egy óvatos emelkedő trendbe kezdett, amelynek Juhász Gergely szerint még nagyon az elején tartunk. Úgy véli, az MNB lépése olyan értelemben is jelzésértékű, hogy az aranyat fizikai formában vásárolta meg, és az is

nagyon fontos, hogy birtokba is vette, azaz a jegybank saját maga tárolja azt.

A Conclude vezérigazgatója rámutatott:

azért lényeges, hogy az országnak legyen elegendő aranytartaléka, mert egyre szaporodnak annak jelei, hogy a 2008-2009-es adósságválság láthatóan nem oldódott meg véglegesen, sőt, azóta egyes országok adósságállománya jelentősen nőtt is, amit elfedtetnek a jelenlegi alacsony kamatok.

A kamatemelkedés beindulása adósságlavinát indíthat el, amibe végső soron a dollár is „beleremeghet”. Az arany szerepe újra felértékelődhet, aminek hatására természetesen az árfolyama is jelentősen megnőhet – jelezte Juhász Gergely.

A vezérigazgató úgy véli, Magyarország külföldi tartalékain belül

az arany arányát nyugodtan lehetne a nemzetközi standard szerinti 10 százalékra, mintegy 70 tonnára emelni. Ez további 40 tonna körüli aranyvásárlást feltételezne.

Ezt Juhász Gergely arra alapozza, hogy

a 31,5 tonna mindössze körülbelül 3,2 gramm egy emberre számított mennyiséget jelent, azaz körülbelül 35 ezer forintot, ami egyáltalán nem jelentős összeg.

Ezért nem tartja kizártnak, hogy az MNB további 40 tonna aranyat vásárol majd.

Az arany jelenleg 1225 dollár környékén cserél gazdát a piacokon. Ez több mint 6 százalékkal alacsonyabb az 1305 dolláros évkezdetinél, és mintegy 5 százalékkal marad el az előző év azonos időszakának 1286 dolláros jegyzésétől.

A Conclude Befektetési Zrt. a fizikai arany, ezüst és más nemesfémek magyarországi forgalmazásának meghatározó szereplője, a befektetési aranypiac árjegyzője.