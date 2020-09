A rendszerváltozás utáni időszak egyik legnagyobb adócsökkentése kell

Jó döntés volt – röviden így kommentálta a Magyar Nemzetnek az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, hogy a kormány – bizonyos társadalmi csoportok és vállalkozások számára – a jövő év közepéig meghosszabbította a hitelmoratóriumot.

Domokos László szerint a törlesztés felfüggesztése azért előnyös megoldás, mert időt ad azoknak, akiknek a válsághelyzet miatt változtatniuk kell.

Azt ugyanakkor hozzátette: a moratórium akkor lehet tömegesen sikeres, ha az érintett családok félreteszik az így náluk maradó pénzt és nem sok százezer forintba kerülő, de felesleges fogyasztási cikkekre, például drága telefonokra költik el azt.

A megoldás a bankrendszernek is hasznos, ugyanis azzal, hogy a nehéz helyzetbe került családok, cégek időt kapnak helyzetük rendezéséhez, egyúttal annak az esélye is érdemben megnő, hogy hitelüket utóbb teljes egészében visszafizetik – mondta az elnök, aki hozzátette azt is: a meghosszabbításhoz mindenképpen határidőt kellett szabni, ez ugyanakkor nem zárja ki, hogy jövőre a kormány adott esetben ismét megnyújtsa a moratóriumot.

Domokos Lászlóval a lap újságírója hosszabban is beszélgetett arról, hogy a válsághelyzet miatt miként kell átalakítani az állam gazdálkodását, milyen szempontokat kell szem előtt tartani.

Az ÁSZ vezetője a rendszerváltozás óta eltelt időszak egyik legnagyobb adócsökkentését tartaná most megfelelő lépésnek.

A Magyar Nemzet hétfői számában megjelenő interjúban az elnök erről részletesen beszél, szóba hozva az ideális ütemezést, a fedezetet és az elérhető társadalmi-gazdasági hasznokat. Domokos László az állami hitelfelvétel ügyében is új megoldást sürget és megjelöli, honnan származhat újabb állami bevétel.