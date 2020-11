Agrár-, élelmiszeripari munkát végez? Akkor ezt jó, ha tudja!

Okirattal kell igazolni a kijárási korlátozás alatti agrár-, élelmiszeripari célú munkavégzést.

A 2020. november 11-től hatályos kijárási tilalom nem vonatkozik a munkavégzés esetére, továbbá a munkavégzés helyére, illetve onnan a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés idejére, de ezen eseteket okirattal igazolni kell. Az okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a kormány hivatalos honlapján tette közzé. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) információi szerint a kijárási korlátozás kevésbé érinti a szántóföldi munkát végző gazdálkodókat, mivel végéhez közelednek az őszi munkálatoknak.

2020. november 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a 484/2020. (XI. 10.) számú kormányrendelet, amely a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket rögzíti. A rendelet értelmében kijárási tilalom lépett életbe 2020. november 11-én 0 órától, így e naptól este 8 és reggel 5 óra között – főszabály szerint – mindenkinek lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén kell tartózkodnia.

A kijárási tilalom nem vonatkozik azokra, akik munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő utazás vagy a munkavégzés helyéről történő hazautazás miatt hagyják el a lakó-, tartózkodási vagy szálláshelyüket. A felmentésre való jogosultságot azonban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő okirattal szükséges igazolni. Az alkalmazottak számára szóló igazolásminta-formanyomtatvány a kormany.hu oldalról tölthető le.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy az érdemi agrár- és élelmiszeripari munkák végzésének igazolására is szükséges ez a dokumentum! A NAK javasolja a dokumentum megjegyzésrovatába feltüntetni – amennyiben van – a kivételre okot adó körülmény indokát.

Ugyanakkor az ágazati szereplőktől kapott tájékoztatás szerint az őszi szántóföldi munkák (betakarítás, őszi vetés) jelentős legnagyobb részével már végeztek a gazdálkodók, így őket kevésbé érinti a kijárási korlátozás. Azok a gazdálkodók, akik még teendőiket végzik, jellemzően a nappali időszakban dolgoznak, így őket sem érinti a szabályozás.

Amennyiben az agráriumban tevékenykedő egyéni vállalkozók, őstermelők számára szükséges a kijárási korlátozás alatti munkavégzés, nekik egy esetleges ellenőrzés során a közbiztonságért felelős miniszter által a kormány hivatalos honlapján közölt megfelelő okirattal kell igazolniuk a kijárási tilalom alóli kivétel alkalmazhatóságát. A kamara javasolja, hogy ameddig ezt nem teszik közzé, addig az érintettek a vállalkozói (amennyiben rendelkezik vele), illetve az őstermelői igazolványt tartsák maguknál és a hatósági ellenőrzés esetén mutassák be. Továbbá a lakóhely, tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása előtt készítsenek egy írásos nyilatkozatot, amelyben rögzítik a saját azonosító adataikat, a kijárási tilalom alóli kivételre okot adó körülmény indokát, továbbá ezt is tartsák maguknál és szükség esetén hatósági ellenőrzés során mutassák be.

A kormányrendelet értelmében, főszabály szerint, a vendéglátóüzletek helyben fogyasztás céljából nem fogadhatnak vendégeket, kizárólag házhoz szállíthatják az ételt. Ez a szabály nem terjed ki a munkahelyi éttermekre, büfékre, a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, a köznevelési intézmények, szakképző intézmények menzájára, valamint büféjére – ha ezeknél kizárólag dolgozókat, vendégeket, tanulókat szolgálnak ki –, valamint az egészségügyi intézményekben lévő éttermekre, büfékre. A kivétellel érintett helyek üzemeltetői fogadhatják a mezőgazdasági termelőktől származó élelmiszeralapanyag-szállítmányokat.