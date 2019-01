Az autógyártás globális kihívásokkal néz szembe

Az autógyártás számos globális kihívással néz szembe, ami a teljes termelést is átalakítja – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter konferencián csütörtökön Budapesten.

A miniszter az Autóipari átmenet (Automotive in Transition) című konferencia nyitóbeszédében az Andrássy Egyetemen rámutatott: az autóipar az elmúlt 10 évben jelentős átalakuláson ment át, a globális trendek szerint két fő kihívásnak kell megfelelnie. Közöttük a járművek kontrollját, az önvezető autók megjelenését emelte ki, valamint a motorok meghajtásának, illetve a fogyasztói szokásoknak a változását, amivel lépést kell tartania az ágazatnak.

Előrejelzések szerint 2030-ra a gyártott autók nagyjából 50 százaléka elektromos lesz,

ami jelenleg még hatékonysági és energiaellátási kérdéseket vet fel – tette hozzá.

A tárcavezető szavai szerint míg az internethálózat korábban nem volt kérdés az autóiparban, jelenleg a legfontosabb és 2050-re még fontosabb lesz, amivel csökkenhet a balesetek száma és javulhat a szállítás hatékonysága is. Kitért arra: a világ autógyártói régióit tekintve kínai gyártás dominál, már az autók 50 százaléka Kínában készül, bár nem kínai eredetű. Az ágazat előtt álló kihívások közé sorolta a zero kibocsátást, a fenntarthatóságot, az újrahasznosítható üzemanyag kifejlesztését, a változó fogyasztói szokásokat, a versenyképességet. Palkovics László szerint az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak is hatása van az autóiparra, miközben a technológia fejlődése sokkal gyorsabb, mint azt korábban várták. Példaként említette, hogy a California állam-beli Berkeley egyetemének szakértői 1990-ben még 2050-re tették az önvezető autók közlekedésére alkalmas autópályák meglétét, ez Magyarországon már a jelen.

Hozzátette: a kormány olyan tesztkörnyezetet alakít ki, ahol az autóipar a legmodernebb technológiákat tudja majd kipróbálni. Kormányzati támogatással Zalaegerszegen épül a világon egyedülálló komplexitású tesztpálya, ahol a járműgyártók és más cégek, köztük telekommunikációs vállalkozások kipróbálhatják az önvezető járműveket is. Kitért arra is, hogy

az önvezető autók közúti forgalomba kerülése számos jogi kérdést vet fel, továbbá a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásának erkölcsi-etikai kérdéseit is meg kell válaszolni

– mondta.

Dietmar Meyer, az Andrássy Egyetem rektora arról beszélt, hogy az információs technológiák és a digitalizáció jelentősen átalakítja a mindennapokat. Az autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül, ami számos kérdést vet fel.

Martin Wodraschke, a CMS Auto-Tech Group partnere, a konferencia főszervezője, a Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció egyik alapító tagja elmondta: Magyarországon az autóipar az egyik legfontosabb iparág. A konferencián arra keresik a választ, hogy felkészültek-e az itt működő vállalatok az átalakulására. Az autóipar egy másik kihívása a szakértő szerint a globálisan csökkenő eladások, miközben kérdés, hogy a jövő autója a mobiltelefonhoz hasonlóan majd csak egy elektronikus eszköz lesz.