Az MKB csoport tavaly 20,7 milliárd forintra növelte konszolidált adózás előtti eredményét

Csaknem két év alatt a bank megkereste a tulajdonosok által 2016-ban kifizetett vételárat.

Az MKB az elmúlt évben szinte minden szegmensben, a lakossági és a vállalati piacon, illetve a private banking területén is javította eredményességét, a bankcsoport 2016-hoz képest csaknem háromszorosára, 20,7 milliárd forintra növelte konszolidált adózás előtti eredményét – mondta Balog Ádám, az MKB Bank vezérigazgatója a pénzintézet sajtótájékoztatóján, csütörtökön Budapesten.

A konszolidált adózás utáni eredmény 19,2 milliárd forintra emelkedett tavaly az előző évi 9,5 milliárdról.

A vezérigazgató elmondta: az eredményes működéssel párhuzamosan az MKB csoport tőkehelyzete tovább erősödött, a 2016-os 12 százalékhoz képest 2017-ben 15,7 százalékra nőtt a tőkemegfelelési mutató.

Tavaly a bank mérlegfőösszege enyhén, mintegy 57 milliárddal 2045 milliárd forintra csökkent.

Kiemelte: az MKB jelentős mértékben részt vett a Magyar Nemzeti Bank által indított hitelprogramokban, 9 százalék feletti részesedést ért el a növekedési hitelprogram (nhp) három fázisában, illetve a piaci hitelprogramban (php) túlteljesítette saját célkitűzéseit.

Balog Ádám elmondta: a 2016-os év az MKB sikeres megújításáról szólt, ennek eredményeképpen hat év után először vált nyereségessé a csoport, 2017-ben már erre a sikeres működésre alapoztak. Az MKB Bank vezérigazgatója elmondta: 2017 volt az első teljes olyan év, amikor a hitelintézet teljesen magánkézben működött.

Balog Ádám kiemelte: csaknem két év alatt a bank megkereste a tulajdonosok által 2016-ban kifizetett vételárat. A tavalyi év legnagyobb kihívása a 2021-ig tartó stratégia megalkotása volt, amelynek három alappillére van, a tradíció, az innováció és az együttműködés.

Jelezte: 2017 egyben az elmúlt tíz év legsikeresebb üzleti éve volt, elmondható, hogy az MKB stabil lábakon áll és magabiztosan fejlődik.

Kifejtette: tavaly év végén az ügyfelekkel szembeni követelések állománya közel azonos volt az előző év végéhez képest, 2017 végén 858,6 milliárd forintot tett ki. Összetételét tekintve az új kihelyezések jelentősen nőttek, míg a nemteljesítő portfólióban nagymértékű leépítéseket hajtottak végre.

Az MKB Bank vezérigazgatója kifejtette: a lakossági piacon is bővült a csoport részesedése: a lakáscélúhitel-folyósítás 140 százalékkal növekedett, tavaly a lakossági üzletágban mintegy 37 milliárd forint lakáscélú hitelt helyeztek ki, az új személyi hitel-folyósítás megduplázódott, emellett a szegmensben ugrásszerű növekedésnek indult az új ügyfelek megszerzése is. Az új lakossági ügyfelek száma közel 40 százalékkal magasabb az előző évinél.

Rámutatott: a bank teljesítő vállalati hitelállománya 20 százalékkal nőtt. Ezen belül a kis- és középvállalati (kkv) hitelállomány egy év alatt 30 százalékkal bővült. A hitelállomány bővülésén túl képesek voltak nagymértékben növelni vállalati ügyfélbetéteiket is a kkv szegmensben, ami 2017-ben 20 százalékkal bővült.

Kiemelte: a bankcsoport privát banki üzletágban tovább erősítette piaci helyzetét a 2017-ben, a hitelintézet 2 ezer ügyfél több mint 420 milliárd forintnyi vagyonát kezelte, amely 80 milliárd forintos növekedés volt az előző évhez képest. Ezzel a szektor három legnagyobb szereplőjének egyikévé vált az MKB – fűzte hozzá.

Jelezte: a szigorú és következetes kockázatkezelésnek köszönhetően az újonnan épülő hitelportfólió kockázati és minőségi mutatói is igen kedvezőek.

Az MKB Bank vezérigazgatója egy újságírói kérdésre közölte: ugyan kifelé nem látszik, már folynak a banknál a tőzsdére menetel előkészületei.

Elmondta: céljuk, hogy az MKB a jövőben is a hazai és a régiós bankrendszer egyik leginnovatívabb szereplője maradjon. 2017-ben több fejlesztéssel is elsőként jelentkeztek a piacon, így a FinTech Akadémiával, és startup programokat is indítottak – mutatott rá Balog Ádám.