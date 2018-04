Az MKB elemzése a szárnyaló Konzum-részvényekről

A Konzum árfolyama 2017-ben 6600%-kal emelkedett. Joggal merül fel a befektetőkben a kérdés, hogy egy ilyen intenzív árfolyam-emelkedést követően mennyit is érhetnek a részvények?

A befektetőket foglalkoztató kérdésekre az MKB részletes elemzése a válasz, amelyet a tőzsdei cégről készítettek.

Konzum, Opus, kriptodevizák, euró/forint, ingatlanpiac – lényegében ezt az ötösfogatot övezte kiemelte érdeklődés a befektetők részéről az elmúlt egy év folyamán. Utóbbi három esetében temérdek értékelés, elemzés látott napvilágot az elmúlt időszakban; ám

a Konzum- és az Opus-részvények esetében a hivatalos tájékoztatásokon, illetve a már megjelent nyilatkozatokon túl kevés olyan információ áll rendelkezésre, ami a két részvény értékének, potenciális értékének meghatározásában segítene.

Az ügy pikantériája, hogy a Konzumot 1988-ban alapították és az egyik első cég volt a Budapesti Értéktőzsdén. A társaság korábban az iparban, a kereskedelemben és az ingatlanszektorban tevékenykedett, majd 2015-2016 folyamán jelentős átszervezés zajlott a cégcsoportban. 2017-re a társaság a turizmus, pénz és tőkepiac, biztosítási szolgáltatások, valamint a kereskedelmi ingatlan hasznosítás és üzemeltetés területén szerzett érdekeltségeket. A részvény azóta már a BUX–index tagjává vált és a Budapesti Értéktőzsde elit csapatába, a Prémium kategóriába is bekerült.

A Konzum tőzsdei szárnyalása 2017 tavaszán kezdődött meg és év végére már a legnagyobb, a blue-chipeket is meghaladó forgalmat generált a kereskedés bizonyos napokon.

A Konzum árfolyama 2017-ben 6600%-kal emelkedett. Mivel a cégcsoporton belül a vagyonelemek egy része privát társaság, a cég és ezáltal a részvények értékének meghatározása, a sztenderd részvényértékelési módszertanok szerint nehéz és összetett feladat.

A társaság értékét, megítélését jelenleg még mindig az akvizíciók, felvásárlások, a portfólió folyamatos bővítése határozza meg. Joggal merül fel a befektetőkben a kérdés, hogy egy ilyen intenzív árfolyam-emelkedést követően mennyit is érhetnek a részvények?

Ma a Konzum holdingnak, vagyonkezelő társaságnak tekinthető, amely több mint 150 milliárd forintnyi vagyont kezel (beleértve a magántőkealapok vagyonát is). A holding társaság olyan cég, amely alapvetően nem termeléssel vagy szolgáltatói jellegű üzleti tevékenységgel foglakozik, hanem különböző eszközöket birtokol. Ezen eszközök lehetnek cégek (nyilvános és privát is), üzletrészek, részvények, kötvények, befektetési alapok, ingatlanok, illetve akár márkanevek / szabadalmak / védjegyek / jogok is.

Globálisan tekintve napjainkban a legismertebb holdingtársaság a Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathaway, amely alapvetően nem végez semmilyen termelő tevékenységet, illetve nem nyújt szolgáltatásokat sem. Helyette jelentős részesedéssel rendelkezik néhány tőzsdei cégben nyilvánosan megvehető részvényeken keresztül, mint például a Coca-Cola, valamint mellette nem nyilvános cégeket is birtokol, mint a BNSF vasúti fuvarozó társaság. A társaság jelenlegi árfolyama az „A” részvényeket esetében 300 ezer dollár körül ingadozik.

A Konzum befektetési portfóliójában a nyilvános (tőzsdei) cégek sorát erősíti az Appeninn (ingatlankezelés), CIG Pannónia (biztosítás) és az OPUS Global (vagyonkezelés). Mellettük olyan nem nyilvános társaságok is a vagyon részét képezik, mint például a Hunguest Hotels és a Ligetfürdő (turizmus) vagy a Balatontourist; utóbbi balatoni kempingeket üzemeltet.

A vállalat a korábban kommunikált stratégiája szerint Magyarország legnagyobb szállásadó cégévé szeretne válni, ahol diverzifikált portfóliót tart fent, ugyanis a kempingektől a négycsillagos szállodákig bármi elérhető a cég által birtokolt társaságok kínálatában. A menedzsment publikus előrejelzése szerint a jelenlegi hotelportfólió körülbelül 4,5 milliárd forint EBITDA-t érhet el a következő években.

A pénz- és tőkepiac, biztosítási szolgáltatások szegmensében a Konzum Befektetési Alapkezelőn, amely a magántőkealapok és ingatlanalapok kezelését végzi, valamint a CIG Pannónián keresztül van jelen.

Az ingatlankezelést az Appeninnben való részesedés teszi lehetővé. A társaság 2009-es alapításakor az volt a cél, hogy egy olyan társaságot hozzanak létre, amely meghatározó a kevésbé kiemelt, ám mégis kényelmes lehetőségeket biztosító „B” kategóriás irodaházak piacán; azonban ma már inkább az összességében komfortosabb „A” kategóriás irodaházak teszik ki a portfólió nagy részét.

A fentieken túl a Konzumnak 4,8%-os tulajdonrésze van az OPUS Global-ban. Az OPUS Global szintén holdingcégnek tekinthető, a csoport jelen van az építőiparban, médiában, nehéziparban, mezőgazdaságban, szállodaiparban és az ingatlankezelésben. Az OPUS Global részvényeivel a Konzumhoz hasonlóan szintén a Budapesti Értéktőzsdén lehet kereskedni.

Fontos megjegyezni, hogy a fent említett társaságok és iparágak a Konzum központi részét jelentik. Ezen túlmenően egyéb cégekben is van részesedése, de azok könyv szerinti értékhez való hozzájárulása elenyésző vagy jelenleg semmilyen tevékenységet nem végeznek.

Figyelembe véve az elmúlt években tapasztalt bejelentéseket és a menedzsment terveit, fontos megjegyezni, hogy a társaság erőteljes növekedési szakaszban van, ahol a következő években további cégeket (privát és nyilvános) is megvásárolhat. Az egyéb üzletrészek, vállalatok felvásárlása nem feltétlenül növeli tovább a P/BV mutatót; azonban ha a tőke értéke nő, a vállalat értéke is növekedni fog, amennyibe nem kell számolnunk jelentős részvénykibocsátással.

A P/BV abban az esetben is módosulhat, ha más, alapvetően a Konzum P/BV értékétől jelentősen eltérő iparágban szerez részesedést a Konzum. Továbbá a társaság könyv szerinti értékére hatással van a birtokolt társaságok tőkéjének egymáshoz viszonyított aránya is.