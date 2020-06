Felszámolná az iparkamara a fiktív szerződéseket

Felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Megakadályoznák, hogy egyes munkáltatók katásként alkalmazzák a valójában munkaviszonyban dolgozó alkalmazottakat.

„A módosítás a gazdaság érdekét szolgálná, a katásokat nem érné hátrány” – mondta a Magyar Nemzetnek az MKIK elnöke. Parragh László szerint az adónem nagyban segíti a vállalkozások egyszerű adminisztrációját, de a kata visszaélésszerű alkalmazásának lehetőségét meg kellene szüntetni.

Módosítana a kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályain a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). „Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a kata bevezetése – a csekély adminisztráció és az alacsony adóterhek révén – növelte a vállalkozási hajlandóságot, megkönnyítette az új vállalkozások elindítását és a különféle ötletek megvalósítását” – nyilatkozta Parragh László.

Az MKIK elnöke kifejtette: garantálni kell, hogy ezek a kedvező gazdasági hatások a jövőben is érvényesülnek, ehhez azonban módosítani kell a kata előírásain. „A változtatás elsősorban a gazdaság érdekeit szolgálná. Egyszerű és átlátható szabályokra van szükség, amelyek már nemcsak a gazdaság fehérítéséhez, de a munkanélküliség csökkentéséhez is hozzásegítenek” – fogalmazott az elnök.

A kamara szerint arra van szükség, hogy a katát ne lehessen a munkaviszonyok visszaélésszerű kiváltására felhasználni.

„Röviden: a kata adózási forma hasznos, a múltban már bizonyított, a jövőben is szükség van rá, de alkalmazásának lehetőségét felül kell vizsgálni a gazdaság további fehérítése érdekében. A tisztességes gazdasági szereplők számára továbbra is fenn kell tartani ezt az adózási formát, ez szolgálja a gazdaság érdekét” – mondta az elnök.

A részletekről szólva Parragh László kiemelte, hogy

a változásokat kizárólag előretekintően szabad bevezetni, amelynek legkorábbi dátuma 2021. január 1. lehet.

„Ez azért fontos, hogy minden érintett fel tudjon készülni. Fontos, hogy a vállalkozások érezzék a kiszámíthatóságot, az átláthatóságot, különösen akkor, ha az adórendszer változik” – fogalmazott az elnök. Mint elmondta, a kamara javaslatai között szerepel például, hogy a katás vállalkozásnak és üzletfelének adatot kell szolgáltatnia akkor, ha egymás közötti ügyleteik egy évben meghaladják a hárommillió forintot.

„Jelenleg is van ilyen szabály, az értékhatár most egymillió forint” – jegyezte meg az elnök, ám hozzátette: nemcsak az összeget emelnék meg, de ki is egészítenék a passzust. Mégpedig úgy, hogy a hárommillió forint feletti rész után bizonyos mértékű (akár negyvenszázaléknyi) adót kellene leróni. „A plusz közterhet nem a katás vállalkozó, hanem az üzletfele lenne köteles befizetni az államkasszába” – mondta Parragh László. Szerinte ezzel eltűnne az adóelőny, s megakadályozható lenne, hogy a munkaadók munkaviszony helyett katás vállalkozóként – lényegében színlelt szerződéssel – alkalmazzák dolgozóikat.

A kamara – második pontként – támogathatónak tartja a kata sávossá alakítását is.

Például úgy, hogy hatmillió forint árbevételig ötvenezer, afelett 65 ezer forint lenne a tételes adó mértéke.

Az MKIK-nál végül úgy látják: az adóhivatal birtokában van azoknak az információknak, amelyek alapján célzott és gyakoribb ellenőrzéseket lehetne lefolytatni azoknál a vállalkozónál, ahol nagy valószínűséggel felmerül a munkaviszonyok visszaélésszerű átminősítése. „Elsősorban azokat a cégeket lenne szükséges szigorúbban ellenőrizni, ahol a hatóság joggal feltételezi a meglévő információk alapján a visszaélést” – mondta az elnök, hozzátéve: a piac megtisztítása alapvető jelentőségű, a kétes szereplők kiszűrése nagyban megkönnyítheti a jogkövető résztvevők dolgát. A kamara szerint az adóhivatalnak egyébként is fontos feladat jut abban, hogy a vállalkozások kellően megismerjék a jogszabály-változásokat. „Ha a kormány a kata rendelkezéseinek átalakítása mellett dönt, a hatóság ezeknek a módosításoknak a bemutatásában is szerepet vállalhatna” – mondta Parragh László.

Az elnök végezetül megismételte: a kata fontos eleme az adórendszernek, ugyanakkor tenni kell az ellen, hogy az eredetileg a legkisebb gazdasági szereplők boldogulását segítő adózási módot ne használhassák ki egyesek a szabályok kikerülésére. A változtatás a gazdaság érdekét szolgálná.