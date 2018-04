Gyorsabb növekedésre számít az IMF Magyarországon

A szervezet a tavaly őszihez képest 0,4 százalékkal, 3,8 százalékra növelte a GDP-re vonatkozó előrejelzését.

A nemzetközi szervezetek és elemzők is elismerik, hogy működik az adócsökkentésekre és béremelésekre épülő növekedésösztönző gazdaságpolitika – kommentálta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a tavaly őszihez képest 0,4 százalékkal, 3,8 százalékra növelte előrejelzését a magyarországi gazdasági növekedésre kedden. Az NGM ugyanakkor kiemelte, hogy a kormány álláspontja szerint a növekedés ennél magasabb, idén 4,3 százalék lesz. Az IMF kilátásának javítása is jelzi, hogy a nemzetközi szervezetek szerint is jó irányba halad a magyar gazdaságpolitika – tették hozzá.

Megjegyezték azt is: 2017-ben 4 százalékkal növekedett a magyar gazdaság, ami számottevő mértékben felülmúlta az IMF tavalyi növekedésre vonatkozó 2017 májusi (2,9 százalék), illetve 2017 októberi (3,2 százalék) előrejelzését. Ráadásul az alapfolyamatok – a munkanaphatást és szezonalitást kiszűrve – ennél még dinamikusabb, 4,2 százalékos növekedést mutatnak a tavalyi évre vonatkozóan – közölték.

A foglalkoztatási helyzet további javulására is számítanak az IMF-nél, 2018-ban 3,8 százalékra, jövőre pedig 3,5 százalékig süllyedhet a munkanélküliségi ráta – közölte a nemzetgazdasági tárca.