Hadat üzentek a nejlonszatyroknak a hazai kiskereskedelmi láncok

Praktikus alternatívák a papírtáskák és a kartondobozok a megoldások között.

A csomagolóanyagok és a bevásárlótáskák beszerzésekor arra törekednek a magyarországi áruházláncok, hogy azok teljesen újrahasznosíthatók vagy komposztálhatók legyenek.

Miután a németországi Lidl áprilisban bejelentette, hogy 2025-re 20 százalékkal csökkenti műanyag-felhasználását, az áruházlánc hazai leányvállalata július elején azt is vállalta, hogy a jövő év végéig mind a 169 magyarországi üzletben megszünteti az egyszer használatos műanyag termékek (szívószálak, eldobható poharak, tányérok, evőeszközök, fültisztító pálcikák) értékesítését. Mint a Világgazdaság által készített körképből kiderült, a társaság versenytársai is stratégiai célként tűzték ki a műanyaghulladék mennyiségének számottevő csökkentését.

Tesco: az online-nál kezdődött

A Tesco csoport célja, hogy 2025-ig az áruházláncban használt összes csomagolóanyag teljesen újrahasznosítható vagy komposztálható legyen. Addigra minden papír és karton csomagolóeszközt száz százalékig fenntartható forrásból szereznek be a csoport tagjai, a 2007-es szinthez képest pedig a felére csökkentik a felhasznált csomagolóanyagok súlyát – közölték a Világgazdasággal a Tesco sajtóosztályán.

Magyarországi áruházaikban ma a vásárlások 10 százalékához adnak el egyszer használatos műanyag táskát, azaz nejlonszatyrot, de ezek helyett is mielőbb környezetkímélőbb megoldást nyújtanának,

a pénztáraiknál már ma is kínálnak papír- és újrahasznosítható szatyrot, sőt olyat is, amely visszaváltható.

Az online vásárlásoknál tavaly február óta bevásárlótáskák nélkül szállítják házhoz a termékeket, csak azokat a húskészítményeket, lédig zöldséget és gyümölcsöket, valamint csemegepultos és vegyi árukat viszik ki táskában, amelyeknél ezt a higiéniai előírások megkövetelik. Ezzel egy év alatt hárommillió szatyorral ad kevesebbet a Tesco a vásárlások mellé.

SPAR: előtérben a papír

Megkeresésünkre a SPAR-nál jelezték, hogy évekkel ezelőtt annak jegyében indítottak fejlesztést, hogy már középtávon jelentősen csökkenjen a műanyag csomagolások és az eladott műanyag termékek mennyisége. Ma már csak kétféle műanyag bevásárlótáska érhető el a választékukban, miközben

kínálnak papír szalagfüles táskát, papír hűtőtáskát, különféle többször használatos szatyrot, és az idén bevezették a lebomló, komposztálható táskákat.

Tavaly a SPAR-ban vásárlók ötöde már a környezetbarát, többször használatos zacskókat részesítette előnyben.

CBA: beváltak a kartondobozok

A CBA is jelentősen visszaszorította a műanyagból készült zacskók, táskák kibocsátását – mondta a Világgazdaságnak Fodor Attila, a társaság kommunikációs igazgatója. Előnyben részesítik a papír csomagolóanyagokat, de

a vásárlók körében is egyre népszerűbbek a papírszatyrok, és praktikus alternatívát kínálnak a kartondobozok is, amelyeket sok vásárló a jelentős teherbírás miatt kedvelt meg.

A non food termékkínálatban is a papírból készült evőeszközök, tányérok, poharak élveznek prioritást a társaságnál. Sajnálatos tendencia, hogy a gyártók egy része – miközben csökkenti a töltőtömeget – továbbra is változatlanul hagyja a termék csomagolását, amivel viszont indokolatlanul nagy mennyiségű csomagolóanyagot használ el. A hatvan Príma üzlet egyébként teljes egészében megújuló energiaforrásból származó zöldáramot használ.