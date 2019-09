Így vásárol egy tudatos ingatlankereső

Használtat vagy újat? Felújítandót vagy luxust? Falun vagy városon? Most vagy soha?

Ingatlanba fektetne, de nem tud dönteni? Ha egyedül nem megy, segít az ingatlanbazar.hu!

Ha lakásvásárlásra adja a fejét, rengeteg szempontot kell figyelembe vennie: fontos az új vagy használt lakás ára, fekvése, elhelyezkedése, megközelítése, panorámája, infrastruktúrája, vizesedése, falazata, a tető állapota, a nyílászárók állapota, burkolatai, kerítése, növényzete, és a sor még folytatható lenne. Az ingatlanportálokon – köztük az ingatlanbazar.hu-n – rengeteg ingatlan kínálja magát, de a keresgélők előtt nem feltétlenül ismertek a buktatók.

A használt a drágább?

Az ingatlanszakértő nagyon sokat segíthet a megfelelő ingatlan kiválasztásában, illetve hitelügyintézési tapasztalatával.

„Új építésű ingatlanok vásárlásakor

gyakran olyan lakásért ad foglalót a vevő, amely még el sem készült, ezért nagyon körültekintően kell dönteni.

Hátrány, ha a vevő nem ismeri a kivitelezőcéget és munkája minőségét sem. Azzal is számolni kell, hogy a vásárlónak sajnos nem mindig van beleszólása a burkolat, a szaniterek, a beépített bútorok kiválasztásába” – magyarázza Ráski Tamás, a Nívó Ingatlanforgalmi Szakértői Iroda vezető szakértője. Hozzátette, az új építésű lakások előnye, hogy a mai kornak megfelelő építészeti és hőtechnikai előírásoknak megfelelőek, így biztosan gazdaságosabban lakhatóak. A beépített közműrendszerek (vezetékek, csatorna, fűtés, hűtés) újak, így hosszú éveken keresztül garanciálisak, és hibátlanul működnek. A karbantartási költségen kívül csere- vagy felújítási költség nem merül fel. Az épülő, új ingatlanok hőszigetelést kapnak, így a falak hőáteresztő képessége sokkal jobb, mint a régebbi, nem hőszigetelt lakásoké.

Ezért az újabb lakás fenntartása már a kezdetektől kevesebbe kerül, mint a több szempontból is felújításért kiáltó régié.

Ráski Tamás szerint használt lakás vásárlásánál a vevő szakértőt is felkérhet az ingatlan megvizsgálására, így csökkenthető a rejtett hibák okozta kockázat. Használtnál a lakóközösség megismerésére is van lehetőség, ami épülő, új lakásnál szinte lehetetlen.

Hátrány, hogy az esetleges átalakítás vagy a felújítás költsége nehezen kalkulálható ki pontosan, ráadásul egy régebben, akár évtizedekkel korábban épült ingatlan esetében a műszaki tervek, például az elektromos hálózatról, a fűtésrendszerről, a padló alatt futó csatornahálózatról, a vízvezeték-rendszerről szóló leírások már nincsenek meg. Az új építésűnél ezeket kézhez kapja a vevő.

A felújításra szánt ingatlannál időben le kell szervezni a szakiparosok megbízását, mert az építőiparban jelenleg túlterhelt a szakiparág.

A szakértő szerint egyébként eladás előtt nem célszerű a kisebb felújításokon kívül nagyobb pénzt beleölni az ingatlanba, mert ennek összegét általában a vevő nem fizeti meg. Gyakori, hogy a vevő a megvásárlást követően drágán visszabontja, és újraépíti a saját stílusára.

Az új építésűben is van rizikó

Kulcsrakész vagy szerkezetkész lakások leendő tulajdonosaiként érdemes megfogadni egy beruházócég tanácsait. Győző-Molnár István, a szegedi ingatlanberuházásokkal és kivitelezésekkel foglalkozó Ingyen Energia Ház Kft. ügyvezetője szerint csakis olyan új építésű társasházi lakás vásárlásába vágjunk bele, amelynél rendelkezünk a kivitelező (gyakran egyben beruházó is) cég korábbi referenciáival, és utánanéztünk a cég adatainak, az általuk megadott információknak.

Nagyon fontos, hogy

csak akkor szálljunk be a beruházásba, ha a kivitelező már rendelkezik az épülő ingatlanra vonatkozó jogerős építési engedéllyel.

A lakások határidőre történő kivitelezésének nagy biztonságot ad, ha a kivitelező nem alvállalkozói rendszeren keresztül végzi a szerkezetépítést, hanem lehetőség szerint saját alkalmazottakkal.

Érdemes a szerződésben rögzíteni, hogy milyen kötbér terheli a beruházót, amennyiben nem készül el határidőre a projekt.

Előre tisztázzuk, milyen járulékos költségek tapadhatnak még a vételárhoz, hiszen az egyik legfontosabb mérföldkövet jelentő használatbavételi engedély megszerzésének és az önálló helyrajzi szám létrehozását jelentő albetétesítésnek is lehetnek költségei, amelyek a vevőt terhelik.

A fizetés ütemezését érdemes a készenléti fokok megvalósulásához igazítani, és ebben megállapodni, ezt írásban rögzíteni. A szavak ereje itt nem elég.

A felelős műszaki vezető mindig írásban nyilatkozzon az aktuális készenléti fokról, csak ezután fizessünk!

Egyébként a fizetési határidő a felek megállapodásának függvénye, ezt pedig a mindenre kiterjedő szerződésnek kell tartalmaznia, ebben többek között benne foglaltatik a lakás kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki tartalom is.

„Ma már egyre többen választják a kulcsrakész lakásokat, amelyek ugyan drágábbak a szerkezetkészeknél, mégis ez bizonyul az egyszerűbb és célravezetőbb megoldásnak.

Egyrészt kevés a jó mesterember, akiknek alkalmazásán ráadásul nem is fog a lakástulajdonos spórolni, sőt, sokszor még többe is kerül, mint a beruházó általi, kulcsrakész kivitelezés. Célszerűbb a kivitelező saját csapatával megcsináltatni minden munkálatot, hiszen ez a legtöbb esetben anyagilag és a garanciális szempontokat is figyelembe véve jobban megéri” – magyarázza Győző-Molnár István.

Jogi tanácsok adásvétel előtt

„Használt ingatlannál jó tanács, hogy a vásárló ellenőrizze a lakás tulajdonlapját: kinek a nevén van, van-e rajta jelzálog, szolgalmi jog, van-e széljegybejegyzés. Az adásvételt a jelzálog nem zárja ki, de a feleknek tisztázniuk kell, milyen módon tehermentesítik ez alól az ingatlant: az eladó végtörleszti hitelét akként, hogy saját erőből visszafizeti a hitelét, vagy ehhez a vevő által fizetendő vételárat használja fel. Mindkét megoldás megfelelő, azonban ennek részleteit az adásvételi szerződésben rögzíteni kell” – mondja dr. Fülöp Attila ingatlanokra szakosodott ügyvéd, hozzátéve, a jelzálogtörlő nyilatkozat beszerzése és a földhivatalhoz történő beadása nem maradhat el.

Ha a tulajdoni lapon a szerződés aláírásakor széljegy szerepel, akkor erre – a terhekhez hasonlóan – figyelemmel kell lenni. A széljegy azt jelöli, hogy valaminek a változására irányuló folyamat a földhivatalnál elkezdődött, de még nem fejeződött be, azonban ezt okvetlenül ki kell deríteni. Egyébként az adásvételi szerződés aláírása után a bejegyzési folyamat a földhivatalnál az érkeztetéssel elindul, és az adásvételi szerződés széljegyre kerül. Fennálló haszonélvezet esetén – az esetek túlnyomó többségében – a haszonélvezőnek le kell mondania haszonélvezeti jogáról. Ha már elhunyt neve szerepel haszonélvezőként, a halotti anyakönyvi kivonatot az eladónak a földhivatalban be kell mutatnia.

Jó tudni, hogy a magánházaknál a vezetékjog, ami pl. az áramszolgáltató vezetékének a telken történő átvezetését és ennek ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzését jelenti, csökkentheti a telek értékét. A vezetékjogot házépítésnél kell figyelembe venni.

Új építésű ingatlannál nagyon fontos, hogy – többek között – a használatba vételi engedély megléte nélkül a társasház jogi értelemben nem lehet „társasház”, ez pedig gátolja a lakásonkénti helyrajzi szám létrehozásának további folyamatát: a társasház-alapítást, illetve az albetétesítést.

Az ingatlanbazar.hu-n többek között a kulcsrakész, az emelt szintű szerkezetkész, illetve a szerkezetkész lakások között is válogathat. Ezek műszaki tartalmának is szerepelnie kell az adásvételi szerződésben, bár törvényi szabályozás ezekre nincs. Tisztázni kell, hogy a közmű-csatlakoztatást a kivitelező vagy a vevő bonyolítja-e le, a konyhabútor a vételár részét képezi-e, ha igen, milyen értékben. Bár az adásvételi szerződésnek okvetlenül tartalmaznia kell a lakás vételárát, a fizetés módját és ütemezését (új építésű ingatlannál például a fázisonkénti teljesítést) és a határidőket, a legapróbb részletekbe menően mindent ajánlott rögzíteni. A birtokba adás határideje és módja szintén bonyodalmat szülhet, ezért ez is kerüljön bele!

„Akár új, akár használt lakásról van szó, a nagyobb értékű tartozékokra is térjen ki a dokumentum,

így nem éri meglepetés a vevőt, ha a konvektornak, a konyhaszekrénynek vagy a kazánnak költözéskor lába kél” – tanácsolja dr. Fülöp Attila, aki szerint egy ügyvéd legfeljebb tanácsolhatja a vevőnek, hogy óvatosan vágjon bele egy még épülő társasházi lakás megvásárlásába, ha már korábbról negatív ismeretei, tapasztalatai vannak a beruházócégről.

A „biztos” megoldás az lenne, ha a vevő ügyvédi letétbe tenné a vételárat, amíg a lakás kulcsait át nem veszi a beruházótól,

vagy csak akkor fizeti azt ki, ha műszakilag (használatba vételi engedély) és jogilag (albetétesítés) is elkészült a lakás. Ez viszont korábban sem volt életszerű, a jelenlegi piaci viszonyok között pedig még kevésbé az. Így a vevőnek marad az óvatosság, azaz ajánlott körültekintően eljárni a beruházócéget illetően.