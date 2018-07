Jegyvásárlással bővítették a Vonatinfó alkalmazást

A Vonatinfóba letöltődő jegyet mobiltelefonon be is lehet mutatni, akár offline állapotban, azaz internetelérés nélkül is.

Az Android és iOS operációs rendszerrel működő okostelefonra is letölthetővé vált a jegyvásárlási funkcióval bővített Vonatinfó alkalmazás – közölte a MÁV-Start csütörtökön. A tájékoztatás szerint az utasok mobiltelefonjukon a frissített Vonatinfón a MÁV-Start és a GYSEV területére érvényes belföldi, egy útra szóló menetjegyüket, a hozzá kapcsolódó felárakat, pót- és helyjegyeket, valamint a kerékpár- és élőállatjegyet vehetik meg. A Vonatinfóba letöltődő jegyet mobiltelefonon be is lehet mutatni, akár offline, azaz internetelérés nélkül is. A MÁV-Start hangsúlyozza, nemcsak a kényelmes használat miatt érdemes mobiltelefonon vonatjegyet venni, hanem a Vonatinfó alkalmazásból is 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók e-vonatjegyek, és itt is érvényes a @ jellel jelölt vonatokra igénybe vehető 20 százalékos árengedmény. A Vonatinfó nevű menetrendi és térképes utastájékoztatási alkalmazás indulása és az e-vonatjegyek bevezetése óta nagy volt az igény az utasok részéről, hogy a mobiltelefonos applikációban is lehessen jegyet vásárolni. A MÁV-Start ezért bővítette ki a jegyvásárlási funkcióval az igen népszerű, 400 ezer letöltést elért mobilalkalmazását. A Vonatinfó alkalmazás korábbi funkciói – menetrendi és vonatinformációk, vonatkövetés, térkép – továbbra is működnek regisztráció nélkül, azonban a jegyvásárláshoz regisztráció szükséges. A már több éve működő internetes jegyvásárlási rendszer és a Vonatinfó nem átjárható, vagyis az internetes jegyértékesítési rendszerben élő regisztráció nem használható a Vonatinfó applikációban, és az interneten vásárolt jegy sem tölthető le a Vonatinfóba, illetve fordítva sem működik – hívja fel a figyelmet a vasúttársaság. A Vonatinfón vásárolt jegy csak az érvénytartam kezdetét megelőzően, a vásárlási felületen közzétett feltételek szerint, és csak az applikáción keresztül téríthető vissza. Ilyen esetben pénztári visszatérítés nem lehetséges, a vasúttársaság hibájából szükségessé vált visszatérítés esetén a MÁV-Start ügyfélszolgálatához kell fordulni – tájékoztatott a MÁV-Start.