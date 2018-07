Jelentős drágulás jöhet a készházak piacán

Elindult a kapkodás a készházpiacon az áfakedvezmény kivezetésének hírére, hiszen többmilliós áremelés fenyegeti a zömmel csok-os vásárlói kört.

Egy átlagos méretű, 80-100 négyzetméteres épületet a mostaninál legalább 4 millió forinttal lehet majd drágábban felépíteni, ha újból a 27 százalékos áfát kell alkalmazni. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Könnyűszerkezet-építő Szakmai Tagozatának elnöke, Kárpáti József a Világgazdaságnak elmondta, hogy a tagozat tagvállalatainál a teljes újlakáspiacinál jóval nagyobb, bőven 50 százalék fölött van a csok-os vásárlók aránya.

Az 5 százalékos áfa megszűnése az amúgy is drágulás előtt álló újlakáspiacot vágja mellbe, amelyen 2020-tól csak a közel nulla energiaigényű épületekre adnak majd használatbevételi engedélyt. Márpedig az ilyenek építése áfakulcstól függetlenül is milliókkal kerül majd többe a mostaniaknál. Készházas árfolyamon ez azt jelenti, hogy a mostani 300 ezer forint körüli négyzetméterárak pusztán attól 350 ezerre emelkednek, hogy megújuló energiaforrásokkal – hőszivattyúval, napelemekkel és egyéb innovatív, környezetbarát megoldásokkal – kell az épületeket felszerelni. A hőszigetelés és a nyílászárók már ma is többnyire megfelelnek a majdani előírásoknak, a tudatos megrendelők igénylik is a korszerű termékek beépítését.

Már ha a pénztárcájuk engedi. Az 5 százalékos áfa kifutása épp a szerényebb anyagi lehetőségű, legfeljebb 80-90 négyzetméteres házra vágyókat ijesztette meg igazán. Ők most is kétségbeesetten keresik a mielőbbi, az 5 százalékos áfával érvényes megoldást az amúgy is telített piacon. Ám a két év alatt 300 százalékosra nőtt forgalom miatt a vállalási határidők nagyon megnyúltak – mutatott rá Kárpáti József –, „az ajtók záródnak”, 2019-es vállalási határidővel már alig-alig található szabad kivitelező.

Ma már nem is az ár, hanem az időpont a fő probléma, ami viszont újabb áremelést generál. A pénzügyminiszter is arra biztatott mindenkit, hogy használja ki a hátralévő időt. Ez történik. Ismét megélénkült az eladó telkek iránti érdeklődés, így az árak megugrottak a népszerű helyeken. Előtérbe került a készház-technológia az előregyártott elemek és a gyors helyszíni összeszerelés miatt, ráadásul a 300-350 ezer forintos négyzetméterenkénti ár is versenyképes, a fővárosi újlakásáraknak csak a felét teszi ki.

