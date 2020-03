Képes a lakosság folyamatos ellátására a magyar élelmiszeripar

Magyarország agrár-élelmiszeripari ország, komoly exportőr, önellátottsága mintegy 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből, így a koronavírus okozta helyzetben is folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Közleményük szerint

az élelmiszeripar a harmadik legnagyobb feldolgozóipari ágazat az országban, az 5400 aktívan működő élelmiszer-vállalkozás közvetlenül mintegy százezer embert foglalkoztat, a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanyagok 65 százalékát dolgozza fel minőségi élelmiszerekké.

Magyarország legfontosabb exporttermékei a gabonafélék, a takarmányok, a hús és a húskészítmények. Az ország 2018-ban egyebek közt 2,4 millió tonna búzát, 2,6 millió tonna kukoricát, 200 ezer tonna lisztet, 600 ezer tonna növényolajat, 110 ezer tonna fagyasztott zöldséget, 130 ezer tonna élő állatot, 860 ezer tonna állati takarmányt, állati eledelt, 220 ezer tonna baromfi- és 130 ezer tonna sertéshúst továbbá 440 ezer tonna tejet és tejterméket exportált.

Az adatok azt mutatják, hogy végső esetben ezen áruk belföldön tartása – amire egyelőre nincs szükség – további hazai értékesítés lehetőségét rejti magában

– tették hozzá.

Kiemelték, hogy

Magyarország élelmiszer-termelésénél mindig elsődleges szempont a belső piac ellátása, és csak ezt követően történik meg a felesleg exportja.

A belföldi kiskereskedelemben a boltok polcain évek óta az élelmiszerek mintegy háromnegyede magyar áru. A NAK közölte azt is, hogy mint a kiskereskedelmi üzletláncok nyilatkozataikban is megerősítették: az élelmiszerellátás és a legalapvetőbb termékekkel való ellátás minden településen biztosított.

Az üzletekben ideiglenesen tapasztalható hiányok alapvetően abból adódnak, hogy sok a „pánikvásárlás”, és sokszorosát veszik a szokott mennyiségnek.

A kiskereskedők a beszállítóikkal együttműködve most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudják. Előfordulhat viszont, hogy egy-egy rövidebb időszakban néhány áruházban egyes cikkek feltöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet, és az üzletek raktárkapacitásai is végesek.

Az áruházak ugyanakkor pótolni tudják a polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők rendeléseit folyamatosan teljesítik

– jegyezték meg.

A NAK szerint

most még inkább időszerű, hogy a fogyasztók magyar termékeket vásároljanak, mivel a belföldön megtermelt alapanyagok helyben vannak, gyorsan piacra kerülhetnek, a feldolgozók még mindig rendelkeznek kihasználatlan kapacitásokkal, így a a termelők és a feldolgozók továbbra is képesek kiszolgálni a magyar fogyasztókat.

A hazai élelmiszer-ellátási lánc szereplői szakmailag felkészültek, az élelmiszer-előállító üzemek jól felszereltek, megfelelő és hatékony intézkedéseket tesznek a higiéniai előírások betartására.

Kitértek arra is, hogy a hazai élelmiszer-előállítás döntő hányadát adó üzemek nemzetgazdasági szempontból kritikus infrastruktúrának, úgynevezett létfontosságú rendszerelemeknek minősülnek, akárcsak az erőművek, az ivóvízellátást biztosító létesítmények vagy a gyógyszergyártó vállalatok.

Ez azt jelenti, hogy

működésük fenntartását szükség esetén rendvédelmi, honvédelmi szervek is biztosíthatják.

