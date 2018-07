Közeledik a türelmi időszak vége

Bár július 1-jén életbe lépett az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július 31-ig haladékot adott azoknak, akiknek még nem sikerült megteremteniük a kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket.

Közeledik az online számlaadat-szolgáltatásra adott türelmi időszak vége – hívja fel a figyelmet a Deloitte.

A tanácsadó cég közleményében ismerteti: A bírság alóli mentesüléshez regisztrálni kell a NAV online számla rendszerében, illetve a jelentési kötelezettség alá tartozó számlaadatoknak utólag, legkésőbb július végéig be kell érkezniük a hatósághoz.

A Deloitte úgy látja, a kötelezettség teljesítése bizonyos gazdálkodók esetében jelentősebb fejlesztést igényelhet, az adóalanyok egy része várhatóan a türelmi időszak végéig sem készül el megoldásával. A tanácsadó cég szerint, amennyiben a szükséges fejlesztések befejezése a határidőig belátható közelségbe kerül, indokolt lehet egyeztetéseket kezdeni a területileg illetékes adóhatósággal. A NAV a bírságolási kérdésekben minden releváns körülményt figyelembe véve dönt, és az adózók proaktív magatartása, együttműködése, transzparens kommunikációja fontos értékelési szempont lehet később, amikor az adóhatóság esetlegesen szankciók alkalmazását mérlegeli – írják.

Ha a meglévő eszközökkel előreláthatólag hosszabb ideig nem sikerül teljesíteni az automatikus adatszolgáltatást, mérlegelni kell, hogy milyen más megoldások, lehetőségek vannak. Ha például több számlázó szoftvert is használ egy társaság, melyek között van olyan, amit felkészítettek az adatszolgáltatásra, kézenfekvő, hogy valamennyi, a jelentési kötelezettség alá tartozó számlát onnan állítsanak ki addig, amíg a többi rendszerbe is bekerül az adott funkcionalitás. Cégcsoporton belül szintén átszervezhetők lehetnek a számlázási folyamatok, ami a gyakorlatban meghatalmazottkénti számlázást jelenthet. Meghatalmazotti számlázást külső szolgáltató is tud teljesíteni – teszik hozzá.

További alternatívaként a NAV online számlázó programja is használható. Ezzel kapcsolatban a Deloitte kiemeli, hogy a szoftver használatához kötelezően elfogadandó általános szerződési feltételek (ászf) alapján a megoldás a belföldi áfa adóalany részére kiállított, 100 ezer forintot el nem érő áthárított áfát tartalmazó számlákról is adatot szolgáltat, illetve annak használata az adózók részéről választást jelent arra irányulóan, hogy az összesítő jelentéstételi kötelezettséget a törvényi értékhatár figyelembevétele nélkül (vagyis a 100 ezer forint áfatartalmat el nem érő számlákra is kiterjedően) teljesítik.