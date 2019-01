Magyar applikáció hozhatja közelebb egymáshoz a termelőket és a vevőket

A termény keresésénél nem engednek ötven kilométernél nagyobb távolságot.

Jelentősen megkönnyítené az emberek hétköznapjait, ha nem kellene sorba állni a zöldségesnél vagy a piacon, mégis többségében fenntartható forrásból származó, helyi termelők által előállított élelmiszereket vásárolhatnának. Mostantól ehhez csak egy okostelefonra van szükség – olvasható a hirado.hu cikkében.

Bár a legtöbb nagy élelmiszerlánc ma már kérésre házhoz szállítja az online kiválasztott termékeket, azok nagy része nem környezetbarát. Erre, és a hazai termelők támogatására kínál megoldást egy új, magyar fejlesztésű applikáció, a Kofago.

Applikáción keresztül kommunikálhat egymással az eladó és a vásárló

A termelők és a vevők az applikációnak köszönhetően kapcsolatba tudnak lépni egymással, nincs szükség arra, hogy egész országokat utazzanak át a termékek.

Nagyjából két évvel ezelőtt kezdtek el gondolkozni a kérdésen, és ebből született meg az alkalmazás, ami elhozza a megoldást a vevők és az eladók számára úgy, hogy közvetlen kapcsolat alakulhat ki köztük.

Felkereshetik egymást, megbeszélhetik, hogy pontosan mire van szükségük – fejtette ki Dali Zsófia Panna, a Kofago marketing és ügyfélkapcsolatokért felelős munkatársa az M1 Kék bolygó című műsorában.

Az alkalmazás ma már az egész országot lefedi. Több száz termelő regisztrált Zalától Békés megyéig, így könnyen lehet olyan termelőt találni a közelben, aki online is árusítja termékeit.

A szállításon és a csomagoláson is sokat lehet spórolni

Az applikáció fejlesztői több szempontból is támogatják a fenntartható fejlődést. Kanalas Sándornak, a Kofago fejlesztőjének azért is tetszett meg az ötlet, mert nagyon sokrétű. Amellett, hogy a helyi termelőket támogatja, környezetkímélő és ökológiai szempontból is sok pozitív hozadéka van.

„Ilyen például az, hogy a keresésnél nem engedünk ötven kilométernél nagyobb távolságot, hiszen ha onnan hozzák és szerzik be a termékeket, azon a területen belül sokkal kisebb lesz az ökológiai lábnyom”

– fejtette ki.

Fenntartható és jövőbemutató ez az alkalmazás, hiszen az ökológiai lábnyom mellett szem előtt tartja a szezonalitást is. Dali Zsófia Panna elmondta: az applikáción belül a termelők rengeteg terméket tudnak feltöltve eladásra kínálni, viszont ezeket nagyon könnyen inaktívra is állíthatják.

Magától értetődő, hogy a csomagolási hulladék is jóval kevesebb, ha helyi termelőtől vásárolunk, mint egy szupermarketben.

„Nyilván így sem küszöbölhető ki teljesen a csomagolóanyagok használata, de nem kell mindent előre befóliázni vagy csomagolni, mert ennek szükségét a vásároló is el tudja dönteni – mondta Dali Zsófia Panna.

Akinél nincs bekapcsolva, az is kérhet értesítést a közelben lévő termelőktől

Dali Bálint vezető fejlesztő úgy gondolja, nem azért rukkoltak elő egyedülálló megoldással, mert listázzák a termelőket, hiszen ezzel már mások is próbálkoztak.

Az alkalmazás azzal a funkcióval egészül ki, hogy

a felhasználók használaton kívül is értesítést kaphatnak a környezetükben elérhető termékekről.

„Tehát ha vidékre utazunk, és az országúton olyan termék kerül a közelünkbe, amit egyébként kerestünk előtte az alkalmazásban, értesítéseket kapunk, hogy hány kilométeren belül és hány perc kitérővel tudjuk megvásárolni” – fejtette ki Dali Bálint, az applikáció vezető fejlesztője.

Hamarosan nemcsak a magyar, hanem a környékbeli országok kistermelői is regisztrálhatnak, így még több termelő, illetve vásárló csökkentheti ökológiai lábnyomát, valamint időt, pénzt és energiát is megtakaríthat.

