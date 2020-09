Már kevésbé keresik a panellakásokat, átalakulóban az ingatlanpiac

Ahogy a teljes lakáspiacot, úgy a panellakásokat is elkerülte a teljes felfordulás a járvány hatására, a megváltozó igények mégis véget vetettek az évekig tartó erőteljes drágulásnak. Olyannyira, hogy a korábbi, évente rendre 10–20 százalékos áremelkedés után tavaly szeptember óta inkább némi árcsökkenés látszik, főként Budapesten. A karantén hatására felértékelődő terasz vagy erkély a paneleknél hiány­cikk, nem véletlen, hogy megcsappant e lakások népszerűsége.

„A koronavírus-járvány eddig leginkább a panellakások piacán söpört végig. A Covid–19 durván átrajzolta a házgyári lakások árát, a fővárosban az érdemi kínálattal rendelkező tizennyolc kerületből például tizenkettőben csökkentek az árak” – mondta a Magyar Nemzetnek Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint kifejtette, a XV. és a XXII. kerületben 8-9 százalék volt az éves áresés mértéke, de a panelek szempontjából legnépszerűbb III. és XI. kerületben is 3-4 százalékkal csökkentek a kínálati árak egy év alatt. A portál adatai szerint a főváros egészében a panellakások ára három százalékkal mérséklődött tavaly szeptemberhez viszonyítva.

Ez különösen úgy szembetűnő, hogy 2019-ig jellemzően évente két számjegyű százalékkal drágultak ezek az ingatlanok.

„Nagyjából 2016-tól kezdve a panelek számítottak a legnépszerűbb kategóriának a lakások között. Mivel ezek az ingatlanok voltak a legolcsóbbak is, ezért a legnagyobb drágulás és értéknövekedés is a házgyári lakások körében volt megfigyelhető” – magyarázta Balogh László, hozzátéve ugyanakkor, hogy a többi nagyvárosban felemás a kép. Székesfehérvárott, Debrecenben és Kecskeméten csökkentek az árak, Pécsett, Miskolcon és Veszprémben viszont emelkedtek. „Látszik, hogy a lakáspiac korábbi »kedvencét« hamar mellőzni kezdték a vevők, ami összefüggésben lehet azzal is, hogy a legtöbb panellakás nem rendelkezik erkéllyel vagy terasszal, ami a kijárási korlátozások idején jelentősen felértékelődött a lakáspiacon” – jegyezte meg.

„Aki megtehette, az valóban kertes házba vagy erkélyes, teraszos lakásba költözött a karantén hatására, de ­legalábbis elkezdett ilyen irányban érdeklődni. A lakást vásárlók jelentős része azonban nagyon árérzékeny, akiknek ez a fajta csere szóba sem jöhet. Éppen ezért a koronavírus-járvány ellenére a fővárosban és sok más nagyvárosban sokaknak továbbra is a panellakás jelent megoldást” – ezt már Benedikt Károly, a Duna House (DH) elemzési vezetője mondta. Érezhető persze egyfajta átrendeződés a lakásvásárlásokban, értelemszerűen keresettebbek a panelprogramon átesett, felújított ingatlanok, a szépen karbantartott épületek, s mivel az utóbbi években alig lehetett jó áron jó szakembert elérni, a felújított lakásokra nagyobb az igény, mint azokra, amelyek felújítást igényelnének.

„Új, a karantén hatására jelentkező szempontként természetesen megjelent az erkély iránti igény, ami viszont nem túl gyakori a lakótelepi lakásoknál. Az ilyenek viszont magasabb áron is elkelnek, és jellemzően hamarabb vevőre találnak” – mutatott rá Benedikt Károly, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzetben érezhető, hogy nem „csapnak le” már olyan gyorsan egy-egy jó áron hirdetett panelre sem, mint egy-két évvel ezelőtt. A DH legutóbbi havi elemzése szerint a panelek értékesítési ára változott a legnagyobb mértékben, méghozzá lefelé.

Összegzésük szerint a keleti országrészben átlagosan nyolc, a nyugati országrészben jellemzően hét százalékkal lettek alacsonyabbak a négyzetméterárak, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor Benedikt Károly szerint az árak stagnálása már a múlt év végén, még a vírustól függetlenül elkezdődött, az ingatlanpiaci forgalom általános mérséklődésével együtt.

A szakértő hangsúlyozta: a korábbi évek erőteljes drágulása ellenére még mindig ez a lakástípus a legolcsóbb, és az sem utolsó szempont, hogy egy-egy lakótelep jellemzően nagyon jó elhelyezkedésű, parkok, sétányok, játszóterek veszik körül, közösségi közlekedéssel jól megközelíthető, ráadásul iskolák, óvodák, szolgáltatások is könnyen elérhetők onnan.

