Még fél évig él a törlesztési moratórium

Éppen fél év van hátra a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére, eközben megszűnt a veszélyhelyzet, ám változatlanul fenyeget a járvány második hulláma. A konstrukció nem változik, viszont nem biztos, hogy most is ugyanúgy érdemes mérlegelni az adósoknak, mint két-három hónappal ezelőtt.

Az európai szinten egyedülálló hiteltörlesztési moratóriumot a veszélyhelyzet kihirdetése után egy héttel, március 18-án megjelent rendelet tette lehetővé. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, annak időtartamát viszont a kormány rendelettel bármikor meghosszabbíthatja. A megoldás kezdettől fogva függetlenül működött a veszélyhelyzettől, vagyis annak feloldása nem változtat a feltételein – részletezi a Magyar Nemzet.

A lakossági és vállalati hitelekre vonatkozó törlesztési moratórium hatalmas segítség azoknak, akik átmenetileg elestek a bevételeiktől és nagy terhet jelentene számukra a törlesztőrészlet fizetése. Az év végéig tartó moratórium alatt ezeket az esedékes törlesztőket nem kell kifizetni, az így felgyűlt kamattartozást a bankok nem tőkésíthetik, ráadásul az ügyfél nem kerül a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adóslistájára, ami egyébként évekre elvágná a hitelfelvétel lehetőségétől. Ha az adós pénzügyi helyzete bizonytalan vagy az év során bármikor azzá válik, december 31-ig érdemes kihasználni a lehetőséget.

„A hiteltörlesztési moratóriumot szabályozó rendelet lehetőséget ad arra is, hogy az ügyfelek az év végéig bármikor ki- vagy beléphessenek a moratóriumba saját döntésük alapján” – hívja fel a figyelmet Veres Patrik.

A Bank360.hu szakértője emlékeztet: a moratórium a veszélyhelyzet idején automatikusan lépett hatályba. Aki tehát szeretné folytatni a törlesztést – mert rendeződik a munkahelye, és visszaáll az élete a korábbi kerékvágásba –, annak ezt most is kérvényeznie kell a bankjánál, egyébként továbbra is marad a moratórium. Ugyanakkor, ha később mégsem alakulnak a vártnak megfelelően a pénzügyei, arra is van lehetőség, hogy visszalépjen a moratóriumba. Ennek korlátja vagy díja nincs, jelezte a szakember.

A Bank360.hu szerint mindezek ellenére, az érintett ügyfélnek érdemes visszatérnie a rendszeres hiteltörlesztéshez, ha stabilizálódott az anyagi helyzete. A moratóriummal ugyanis csak elodázhatja a fizetést. Az elmaradó összegeket 2021 januárjától el kell kezdenie visszafizetni azzal a feltétellel, hogy az eredetileg vállalt törlesztőrészleténél nem lesz magasabb a havi befizetési kötelezettsége. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a visszafizetés kitolódik, és akár hónapokkal, sőt több mint egy évvel is meghosszabbodhat a futamidő.

Ezzel pedig a hitel visszafizetése is átütemeződik. Egy annuitásos hitelnél (amikor az adott kamatperióduson belül nem változik a hitel törlesztőrészlete) például az extra hónapokra is marad tőke, amelyre a bank kamatot számolhat fel. Ez pedig a hitel drágulásához vezet. Aki tehát nem szeretné, hogy az eredetinél többe kerüljön a hitele, annak érdemes a törlesztés folytatását választania, amint arra módja nyílik.

