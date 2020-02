Minden tizedik autónál problémát talált a közlekedési hatóság

Múlt héten több mint 1300 teherautót és autóbuszt ellenőriztek.

Több mint 1300 teherautót és autóbuszt vizsgált meg a közlekedési hatóság múlt heti akciójában – közölte Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.

A február 11-én kezdődött háromnapos akcióban 1287 tehergépkocsit és 72 buszt ellenőriztek a magyarországi közutakon, a szakemberek 156 járműnél találtak kisebb-nagyobb problémákat.

Magyarország rendszeresen részt vesz a 14 európai ország közlekedési hatóságait tömörítő Euro Controle Route (ECR) együttműködés havi, kéthavi gyakoriságú ellenőrzéseiben.

A múlt évi hét akció során Magyarországon csaknem 7800 személy- és áruszállító járművet, több mint 5500 teherautót és több mint 2200 buszt vizsgáltak meg, ezek közül minden tizediknél problémát találtak.

Az ITM által koordinált közúti vizsgálatok célja a közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy- és áruszállító járművek kiszűrése és szankcionálása.

A tematikus ellenőrzés során a hatóság munkatársai a gépjárművek általános műszaki állapotát, előírásoknak való megfelelőséget vizsgálják – fejtette ki az államtitkár.

Mosóczi László hozzátette, a közlekedési hatóság munkatársai a februári akcióban két járművet azonnal kitiltottak a forgalomból: egy teherautónak és a pótkocsijának is be kellett vonni a rendszámát. A tehergépkocsi üzemben tartója nem fizette meg a közigazgatási bírság tartozását, a jármű nem rendelkezett árufuvarozói engedéllyel. A pótkocsinak nem volt érvényes műszaki vizsgája, és a kötelező felelősségbiztosítása is rendezetlen volt – tette hozzá.

Egy teherautó és két busz a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig nem folytathatta útját.

Az ellenőrzés során összesen több mint 2,3 millió forint bírságot szabtak ki, a legmagasabb egy jármű után fizetendő bírság, 400 ezer forint volt.

Az államtitkár hozzáfűzte: a magyar közlekedési hatóság a közúti közlekedésbiztonság javítása, a balesetek megelőzése és a szabálykövető vállalkozások védelme érdekében az ECR 2020-ra tervezett hét nemzetközi ellenőrzésének mindegyikében szerepet vállal.