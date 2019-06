Példátlan kár érte a gyümölcsösöket

A szélsőséges tavaszi, majd nyári időjárás a kajszi kivételével szinte minden fajtánál pusztított.

Gyakorlatilag minden időjárási kárt elszenvedtek idén a gyümölcstermesztők. Az elmúlt időszakban a hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék a cseresznye- és meggyállományt tette tönkre, de a párás, egyben forró idő később az alma-, a körte- és a szilvatermésnél is visszaköszönhet. A szélsőséges viszonyokat jól jelzi, hogy idén egyedül a gazdag kajszitermésnek örülhetnek a gazdák – írja a Magyar Nemzet.

Apáti Ferenc, a FruitVeB alelnöke arról számolt be:

a tél végétől napjainkig minden olyan időjárási tényezővel találkoztak a gazdálkodók, ami valamilyen kárt okozhatott az ültetvényekben és a termésben.

A szakember kiemelte: az elmúlt hetek csapadékos, magas páratartalmú, egyben forró időjárása nagy kárt tett a cseresznyében és a korai érésű, érdi bőtermő meggyben. A gyümölcs a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt hirtelen megszívta magát, berepedt, ez komoly minőségi problémát jelent. Emellett a rothadás és a gombás fertőzés is érinti az ültetvényeket.

A későbbi meggyfajtáknál még nem látható, pontosan milyen mértékben sikerült védekezni a gombásodás ellen. Igaz ez az almára, a körtére és a szilvára is. Az almánál előfordulhat, hogy csak az őszi szüretkor vagy azt követően a tárolásnál derül ki, milyen minőségi kárt szenvedett a gyümölcs. A június elején tapasztalt forró, száraz periódus alatt pedig a nagyon erős UV-sugárzás miatt bizonyos körzetekben a zöld almában a napégés is kárt tett. Országos jégkárokról nem érkeztek ugyan hírek, ám lokálisan a jég is tizedelte a gyümölcsösöket.

A FruitVeB alelnöke felidézte: korábban a hűvös, fényszegény és szintén csapadékos májusi időjárás jelentett problémát, részben tönkretéve a szamócaszezont is. Azt megelőzően pedig az aszály, leginkább a légköri aszály, valamint az éjszakai fagyok miatt aggódtak a termelők.

A szakember szerint ez az esztendő rendkívül szélsőséges volt, amelyet jól példáz, hogy egyedül a kajszibarack termése ígérkezik jónak, mind mennyiségben, mind minőségben, holott a gyümölcs kitettsége rendkívül nagy a tavaszi fagyoknak, ezért évről évre meglehetősen hullámzó a termés.

Apáti Ferenc hozzátette: amennyiben a következő esztendőkben állandósulnak az idén megmutatkozott szélsőségek, a hazai gyümölcstermesztés jövedelmezősége komoly veszélybe kerül.