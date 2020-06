Rengeteg cég élt a járványhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítésével

Három cégből kettő élt a társaságiadó-bevallás és befizetés halasztási lehetőségével: míg tavaly a június 3-iki határidőig 317 ezer cég vallotta be a társasági adót, idén csak 117 ezer – tájékoztatott Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Emlékeztetett rá, hogy június 3-án éjfélig kellett volna a beszámolót benyújtani, a társasági adót bevallani és megfizetni, a kormány azonban a koronavírus-járvány miatt felülírta a határidőre vonatkozó szabályokat, és négyhónapos halasztást adott a cégeknek, szervezeteknek.

A kedvező szabály nemcsak az adminisztrációs kötelezettség határidejét tolta ki szeptember 30-ig, hanem az adófizetését is

– szögezte le az államtitkár.

A bevallásokban szereplő 52 milliárd forint összegű adóból június 3-ig mindössze 32 milliárdot fizettek be, így az érintettek mintegy 20 milliárd forinttal gazdálkodhatnak tovább – részletezte Izer Norbert.

Az adatok egyértelműen rávilágítanak, hogy az adóügyi intézkedésre nemcsak egészségvédelmi okokból volt szükség – szögezte le az államtitkár.

A halasztással három cégből kettő élt, elsősorban a kis- és középvállalkozások, amelyeknek az új szabály az adminisztrációs könnyebbség mellett anyagi segítséget is jelent

– tette hozzá Izer Norbert.

Nekik majd négy hónapjuk van még a beszámoló és ahhoz kapcsolódó bevallások elkészítésére. Ötféle adót érint a kormány négyhavi automatikus fizetési halasztása. Szeptember 30-ig ráér még befizetni az államkasszába a társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot, az energiaellátók jövedelemadóját és a helyi iparűzési adót – emlékeztetett az államtitkár.

A határidő-halasztás lett a kormány egyik leghatékonyabb intézkedése a koronavírus-járvány első szakaszában, hiszen több százezer cég, illetve szervezet élt az adókönnyítő szabállyal

– hangsúlyozta Izer Norbert.

Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a számviteli beszámoló halasztásával éltek a legtöbben. Éves beszámolót ugyanis nemcsak a cégeknek, hanem többek között az alapítványoknak, az egyesületeknek és a sportszövetségeknek is készíteni kell, mindezzel együtt június 3-ig 107 ezer beszámolót nyújtottak be, tízezerrel kevesebbet, mint társasági adóbevallást, amelyet a legtöbb civil szervezetnek nem is kell benyújtania.

Az államtitkár kitért azokra is, akiknek a határidő kitolása ellenére, mégis érdemes lehet minél előbb benyújtaniuk a társasági adóbevallásukat.

Ők azok, akiknek visszajár az adó, amit az adóhivatal a bevallás beérkezésének napjától, számított harminc napon belül utal ki

– fogalmazott az államtitkár.

Elmondta, hogy tavaly június 3-ig benyújtott bevallásokban 68 milliárd forintnyi társasági adót igényeltek vissza, idén ennek alig több mint 20 százalékát, még csak 15 milliárd forintot. Megjegyezte, ha például egy társasági adót visszaigénylő cég még ma benyújtja a bevallását, akkor július 7-ig a bankszámlájára kerül a jogszerűen visszaigényelt adó összege.