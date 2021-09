Tisztességes felvásárlási árat érdemelnek a szőlőtermelők

Egyes szőlőfelvásárló pincészetek méltatlan és piaci szempontból is indokolatlanul alacsony árat ajánlanak a szőlőért, ők nem érdemelnek fejlesztési forrásokat – mondta Feldman Zsolt államtitkár.

A kormányzat aktívan segíti az idei szüret eredményes lebonyolítását, ennek ellenére egyes szőlőfelvásárló pincészetek méltatlan és piaci szempontból is indokolatlanul alacsony árat ajánlanak a szőlőért. Nem érdemelnek fejlesztési forrásokat a szőlőtermelőkkel tisztességtelen felvásárló cégek – mondta Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Agrárminisztérium (AM) hétfői közleménye szerint.

Az államtitkár kifejtette: az idén is folytatódik az a szüreti ellenőrzési program, amelyet 2019 őszén kezdett el a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködésben, és amelynek célja a bejelentett szüreti adatok valóságtartalmának átfogó kontrollja. A tapasztalatok szerint az ellenőrzéseknek már csak a híre is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a származási bizonyítvány iránti kérelmekben foglalt mustfok értékek közelítsenek a hegybírók által is mért adatokhoz. A 2019-ben megkezdett ellenőrzéseket 2020-ban már kiterjesztették a felvásárlási okiratok tartalmára is – írták a közleményben.

Közölték: a Covid-világjárvány kedvezőtlen gazdasági hatásai által érintett bortermelők részére a tavalyi évhez hasonlóan idén is rendelkezésre áll a lepárlási támogatás, így a pincében és a piacon is biztosan helye lesz az idei szőlőtermésnek. Ezt a várakozást erősítik a készletadatok is, amelyek alapján kijelenthető, hogy az országban összességében nincs borfelesleg.

A piaci helyzet tartós javítása érdekében átfogó állami bormarketingprogram indul a tárca tájékoztatása szerint, amelynek célja a magyar bor népszerűsítése.

Arról is tájékoztattak: a magyar szőlő iránti keresletet tovább növeli, hogy a Magyarországra irányuló lédig borimport jelentősen visszaszorult és az európai szőlőpiaci helyzetet látva nem is látszik annak friss utánpótlása. Így a nagy pincészetek elemi érdeke a magyar szőlőtermelőkkel való együttműködés.

Az agrártárca bízik a szőlőfelvásárlók együttműködési szándékában, azonban, ha a szüret ideje alatt nem látszódik előrelépés a tisztességes felvásárlási árak tekintetében, újabb szabályozási eszközök állnak bevetésre készen a termelők védelme érdekében – jelentette ki az államtitkár.

Borítókép: Szüretelők dolgoznak a Szende Pincészet cabernet sauvignon ültetvényén a villányi borvidéken 2020. október 29-én.