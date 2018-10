További növekedést vár erre az évre a HungaroControl

Tíz százalék körüli növekedést vár a légi forgalomban erre az évre a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., amely kapacitás-bővítést is tervez.

Szepessy Kornél, a légi navigációs szolgáltató vezérigazgatója szerdán újságíróknak elmondta, erre az évre 1 millió gépmozgást várnak a tavalyi 900 ezer után, az átrepülő forgalom 800 ezer, a budapesti fel-és leszállók, valamint a koszovói légtér forgalma pedig 100-100 ezer lehet idén – tudatta az MTI.

Hozzátette, hogy ez a forgalomnövekedés már a HungaroControl kapacitás-bővítését teszi szükségessé, mivel a magas légtér áteresztő képességét már most elérték, a forgalmi adatok minden eddigi rekordot megdöntöttek.

Kifejtette, hogy az egész Európát sújtó légiforgalmi késések legfőbb oka a humán-erőforrás hiány, illetve, hogy a nem hatékony légtérgazdálkodás miatt az irányító szolgálatok nem tudnak elég gépet átengedni a légtéren. Hozzáfűzte, hogy a HungaroControl egyre nagyobb létszámban indítja el légiforgalmi irányító képzéseit, továbbá a szolgálatnál elkezdték tervezni a légtérszektorok átalakítását is, ennek keretében teljesen új filozófia szerint képzelik el a gépek irányítását.

A vezérigazgató elmondása szerint az európai áramlásszervezésért felelős Eurocontrol, valamint a légitársaságokat képviselő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is azonnali megoldást szeretne a problémákra, de véleménye szerint 2019-ben a késések még biztosan megmaradnak. Az érintett bizottságok 10-12 javaslatot is tárgyalnak, ezek között van az európai légtér szektorainak újragondolása is.

A drónokra vonatkozó szabályozással kapcsolatban Szepessy Kornél azt mondta, egy előrejelzés szerint Magyarországon 2025-ben naponta 27 ezer repülést végezhetnek majd ilyen eszközökkel, ezért kormányzati szinten kell összefogni a drónok használatával kapcsolatos kérdéseket. Ezeket a pilóta nélküli légi járműveket a jelenlegi rendszerekkel nem lehet irányítani, a megfelelő szoftverek pedig még nem készültek el. Az iparágban ugyanakkor konszenzus van arról, hogy a rendszernek humánerőforrás-hiány miatt teljesen automatának kell lennie, azaz emberi beavatkozás nélkül kell megoldani a drónok ütközésének elhárítását.