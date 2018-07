Tudatosan kössünk biztosítást, főleg a gyerekeinknek a vakációra!

A gyermekbalesetek fele-kétharmada a szünidőben történik, ám az ingyenes tanulóbiztosítás nem fedez mindent: a szülőknek érdemes más lehetőségekről is tájékozódniuk, főleg a nyári táborok, programok idején.

A kormány tavaly ősszel hét évre szóló stratégiát fogadott el, hogy segítse a lakosság pénzügyi tudatosságát. Ezt a tudatosságot a biztosítások területén is javítani kell – mutatott rá Hornung Ágnes, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Elhangzott, hogy 2016-ban a statisztikai adatok szerint 30 ezer gyermek szorult kórházi kezelésre, 470 ezer gyerek pedig ambuláns ellátásra különböző balesetek miatt. A gyermekbalesetek többsége a szünidő alatt következik be. Emellett az összes kifizetett táppénz negyede gyermekgondozáshoz kapcsolódik, azaz a szülők azért vesznek ki szabadságot, hogy otthon maradjanak beteg gyermekükkel.

Hornung Ágnes rámutatott arra, hogy nyáron, a szabadságok idején a munkából való kimaradás is nehezen oldható meg, a beteg gyermek gondozása, felügyelete szintén pénzbe kerül.

A nyári szünidő 3 hónapja alatt csaknem annyi gyermekbaleset történik, mint az egész tanév során összesen

– emelte ki.

Jelezte: a költségvetés továbbra is fizeti az ingyenes gyermek (tanuló) biztosítás díját a szolgáltatást nyújtó biztosítónak, fontos azonban, hogy baleset esetén a szülők éljenek is a lehetőséggel. Ezért is fontos az előrelátás.

Az államtitkár szerint ösztönözni kell a biztosítókat, sőt a pedagógusokat is, hogy hívják fel a szülők figyelmét az egyéb, piaci lehetőségekre. Szóba jöhetnek a kifejezetten gyermekek részére kialakított balesetbiztosítások – tette hozzá.

Utóbbiakhoz kapcsolódtak Sztanó Imrének, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatójának szavai, aki arról tájékoztatott, hogy

már speciális, a gyerekek számára fejlesztett balesetbiztosításokat is lehet kötni,

amelyek nemcsak a gyerekek körében gyakoribb csonttörésekre vagy épp égési sérülésekre adnak magasabb kártérítést, de arra is, hogy a gyerekek kórházba kerülése miatt a szülők az első ápolási naptól kieshetnek munkájukból.

A vezérigazgató megjegyezte, hogy

miközben a családok mintegy háromnegyede számára fontos a gyermekük jövője, mindössze 19 százalékuk rendelkezik valamilyen megtakarítással ennek fedezetére.

Lehel Gábor, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar turistáknak még mindig csak 45-50 százaléka köt utasbiztosítást és külön gond, hogy

a gyermekeket nem védi például bankkártyákhoz kötött – sokszor csökkentett szolgáltatású – biztosítás sem.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy egyre több biztosítónál nemcsak külföldre, hanem belföldre is köthető utasbiztosítás, amelyet csak egy-egy belföldi utazás vagy épp a gyerekek táborozásának idejére köthetnek meg a szülők – árulta el Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója. Baleset esetén ezek a biztosítások asszisztencia szolgáltatásuk révén nagy segítséget nyújthatnak a betegirányítás vagy -szállítás terén, de poggyászkárokra is fedezetet biztosítanak. Sőt, már elérhetőek a belföldi utasbiztosítások csoportos változatai is, amelyek például az iskolai kirándulások vagy épp a táborozások alkalmával nyújthatnak védelmet.

