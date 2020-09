Új állásokra fókuszálhat a gazdaságvédelmi akcióterv

A tavaszi intézkedések továbbvitele mellett versenyképesség-javító lépések is lehetnek a várhatóan még e hónapban érkező őszi gazdaságvédelmi akciótervben.

Az őszi gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései a munkaerőpiaci helyzet javítására, elsősorban új álláshelyek teremtésére fókuszálhatnak, és a szolgáltató szektor talpra állását támogathatják – mondta a Világgazdaság kérdésére Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője arra számít, hogy a tavaszi csomagban szereplő intézkedéseket terjeszti ki a kormány az idei második akciótervben.

Orbán Viktor kormányfő először az augusztus 21-i, szokásos péntek reggeli rádiós beszélgetésében említette meg, hogy

az ősszel újabb gazdaságvédelmi intézkedések jönnek,

ezt egy héttel később Varga Mihály pénzügyminiszter kiegészítette azzal, hogy már szeptemberben elkészülhet a válságkezelő csomag. Török Zoltán

legalább 2000 milliárd forint méretű csomagra számít, de lehet akár 5000 milliárd forintos is, ebben 2022 végéig minden gazdaságvédelemmel kapcsolatos intézkedés szerepelne.

Virovácz Péter 500 milliárd forintos akciótervvel számol – ez a bruttó hazai termék 1-1,5 százalékának megfelelő összeg –, ennyivel tartható a Varga Mihály által említett, 7-9 százalékos hiánycél.

A munkahely-támogató intézkedések különbséget tehetnek a koronavírus miatt állástalanok és a régebb óta munkanélküliek között, mert a kormány az előbbiek foglalkoztatását ösztönözheti támogatással vagy kedvezményekkel – magyarázta az ING Bank vezető elemzője. Elképzelhető a munkahelyteremtő beruházások támogatása is, de fontos, hogy az állam a magasabb hozzáadott értéket teremtő termelőberuházásokat támogassa, mert ezzel a versenyképesség is javítható.

Virovácz Péter a hitelfelvétel ösztönzését jó iránynak tartja, azonban ebben is törekedni kellene arra, hogy a vállalatok ne felesleges beruházásokat hajtsanak végre. Török Zoltán szerint

a munkahely-támogató intézkedéseken felül ismét csökkenhet a rezsi – akár több lépcsőben is –, ami több pénzt hagyna a lakosságnál, ez pedig serkentené a fogyasztást.

A rezsicsökkentésnek lenne is tere az energiaárak elmúlt években megfigyelhető változása miatt. Adócsökkentés szintén elképzelhető, a kormányzati megközelítésben a munkára rakódó terheket mérsékelhetik akár a szociális hozzájárulási adó, akár a személyi jövedelemadó csökkentésével. A Raiffeisen Bank elemzője emlékeztetett: az szja 9 százalékra csökkentése időről időre megjelenik a kormány kommunikációjában, nem zárható ki, hogy még a 2022-es választás előtt csökken az adókulcs.

Fel lehetne használni elemeket a jegybank versenyképességi javaslataiból is, hiszen az oktatás fejlesztése és az iskolák autonómiájának növelése hosszú távú versenyképességi kérdés, de a 2006 óta tartó centralizáció visszafordításának kicsi a valószínűsége – húzta alá Török Zoltán. Virovácz Péter szerint átmeneti,

általános áfacsökkentéssel jelentősen és gyorsan felpörgethető a fogyasztás, amit a helyreállítási alap jövőre érkező forrásainak megérkezéséig lehetne fenntartani.

A forgalmi adó kulcsának 22 százalékra csökkentése 500 milliárd forintos bevételkieséssel járna. A vendéglátás brit példára felpörgethető az éttermi étkezés költségeinek egy részének átvállalásával – a The Economist beszámolója szerint a hétfőn zárult program a cégek és a munkahelyek megmaradása szempontjából is sikeres volt. Az ING Bank szakértője hozzátette: az éttermi számlák egy részének átvállalása középtávon is javíthatja az adóbeszedést, így gazdaságfehérítő szerepe is van, jelenleg a GDP 8-9 százalékát teszi ki a feketegazdaság, ez csökkenthető az intézkedéssel.