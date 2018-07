Újra megindulhat a sertéspestis miatt beszűkült húsexport

A fertőzéssel érintett megyéken kívüli területekről Hongkongba, Új-Zélandra és Kanadába már szállítható magyar sertésáru.

Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából kiderült, hogy a tárca eddig mintegy harminc, Európai Unión kívüli partnerországgal tárgyalt a kereskedelmi lehetőségekről, az elmúlt két hónapban összesen hat magas szintű, személyes egyeztetésre is sor került. Hongkongba, Új-Zélandra és Kanadába már szállítható magyar sertésáru, emellett Macedónia is csak Heves megyére tartja fenn a tiltást, és Grúzia is megnyitotta határait a magyar termékek előtt.

Az exportpiacok visszanyerése mellett a minisztérium elsődleges feladata az is, hogy a házi sertéseket megóvják a megbetegedéstől

– jelezte a tárcavezető. Magyarországon eddig kizárólag elhullott vaddisznókban mutatták ki a fertőzést.

A miniszter közölte azt is, hogy

baj esetén a járványügyi előírásokat betartó termelők kártalanításra számíthatnak, az állam az elhullott, illetve leölt állatok és a megsemmisített eszközök értékének száz százalékát megtéríti.

Hozzátette, hogy az Európai Uniótól is igényelhető támogatás a kártalanítási összeg 75 százalékára. A tárca továbbá vizsgálja a támogatási lehetőségeket az esetleges közvetett károk rendezésére is. Szükség szerint kérelmezni fogják az Európai Bizottságtól a rendkívüli piactámogatási intézkedés jóváhagyását – olvasható a Magyar Időkben.