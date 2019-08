Vigyázzon, ha sokat markol, a végén még keveset fog!

A pótfelvételi ponthatárokat előreláthatólag ma (augusztus 26-án) hirdetik ki. Így azoknak az ingatlanbefektetőknek, akik első körben nem adták bérbe a lakást, most kell szemfülesnek lenniük.

Az ingatlanbazar.hu országos körképéből kiderül, a bérleti díjak mindenütt magasak, de az árak gyeplőjén ideje rántani egyet, különben könnyen pórul jár a nagy haszonban reménykedő főbérlő.

Az augusztusi albérletkeresési dömping valójában szeptemberben teljesedik ki, hiszen akkorra már a bérleti díjak is csökkennek valamelyest. A jól berendezett, szépen kialakított lakásokra van igény valamennyi megkérdezett egyetemi városban – különösen a pár évre, vagy akár pár napra érkező külföldiek körében. A belvárosi, egyetemhez és szórakozóhelyekhez közeli lakásokat előszeretettel keresik a külföldi diákok, a magyar bérlők a kevésbé frekventált városrészekben nézelődnek. Náluk fontos szempont az ár-érték arány: az olcsóbb, de modern és szép lakásért cserébe szívesen választják a helyi tömegközlekedést, és az ingyenes parkolási lehetőségnek is örülnek. Akkor vállalják nagyobb lakás bérlését, ha ketten-hárman összefognak.

Szeged

Az ingatlanbazar.hu kiadó lakásai között böngészve kiderül, a csongrádi megyeszékhelyen is folyamatos az ostrom, bár Kis-Jakab Réka, a szegedi ingatlanokra szakosodott ArtHome ingatlaniroda vezetője szerint nem csak ilyenkor ugrik meg a kereslet a kiadó ingatlanokra. A 4–6 hónapra Szegedre érkező, Erasmus-ösztöndíjas külföldi diákok szeptemberi és januári dömpingje kicsit kitolja, a fiatal dolgozók csoportja – akik vásárlás helyett a bérlést választják – egész évben egyenletesebbé teszi az érdeklődést.

Kis-Jakab Réka azt mondja, tavalyhoz képest Szegeden 20-30 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak. Jelenleg egy belvárosi, újszerű, téglaépítésű, 1,5–2 szobás lakás 110–150 ezer forintért könnyen lakóra talál, a 2–3 hálószobás + nappalis ára 150 ezertől akár 200–250 ezerig is reálisnak mondható. Az egyetemhez közeli, de kevésbé mutatós, kétszobás lakás 100-130 ezerért adható ki. A 1,5–2 szobás + nappalis panelok 70–110 ezerért mennek. A szegedi ingatlanos szerint megfigyelhető, hogy a rosszabb állapotú, korábban 50–60 ezerért kiadható lakásokat idén 100 ezer forint alatt szinte lehetetlen kibérelni.

A többi megkérdezett vidéki, egyetemi városban ennyire azért nem rózsás a helyzet, legalábbis a befektetők szempontjából.

Pécs

A baranyai megyeszékhelyre idén 5 ezer új hallgató érkezik, nagyjából 600 külföldi az orvosi kart választotta. Pécsett a 80-90 ezres lakások mennek el leghamarabb. A városban a 180 országból ide érkező külföldi hallgatók már június végétől keresgélnek. Augusztus második felétől újabb hullámra készülnek a pécsi ingatlanosok. Simor Hajnalka, a Student Housing iroda ügyvezetője szerint a külföldiek a kétszobás lakásokat keresik 120 ezer forintig, és leginkább egyedül, maximum másodmagukkal költöznek. A több, egyetemistákra szakosodott ingatlanirodának dolgozó szakértő szerint a magyarok megvárták a július 24-i ponthatár-kihirdetést. Ők 60–80 ezerért keresgélnek, de csakúgy, mint a szegediek, rugalmasabbak, és kompromisszumokat is kötnek pénztárcakímélő megoldásként: nem ragaszkodnak a belvároshoz.

Simor Hajnalka kiemelte, Pécsett a kínálati oldallal van gond alapvetően. A befektetők hallják a média gyakran megtévesztő üzeneteit, miszerint dübörög az ingatlanpiac, ezen felbuzdulva pedig a tulajdonosok jelentős díjemelésben gondolkodtak, aminek meg is lett az eredménye. Már tavaly nyár végére több száz lakás üresen maradt, mert a tulajdonosok túl magasra srófolták a bérleti díjat. 2018-ban annyira megemelkedtek a díjak a városban, hogy idén szintén az tudja kiadni a lakását, aki reálisabb áron hirdeti.

Győr

A győri egyetem dinamikus fejlődése és a helyi ipari park vonzereje régóta magasan tartja a győri albérleti díjakat, így ezek a korábbi évhez képest csupán 5–10 százalékkal emelkedtek. Nagy Péter ingatlanszakértő, a Duna House franchisepartnere szerint az árak már a plafont súrolják, e fölé nem is érdemes menni, mert a piac további emelést nem bír el. Van olyan befektető, aki ezt nem látja be, hoppon is marad.

A győriek jelentős része komoly megtakarításokkal rendelkezik, s a pénzt ingatlanba fektették. Többen frekventált helyen, például a Duna-parton adják ki szépen kialakított, teraszos, értékes lakásaikat. Ezek között van, amelyet 300–400 ezer forintért bérelnek elsősorban a külföldi diákok, de a jól kereső fiatal párok sem sajnálják ezekre a pénzt. A jómódú szülők gyermekei saját lakást kapnak győri tanulmányaik idejére, ha „csak” bérlésben gondolkodnak, ők is kis méretű, drága, minőségi lakást vesznek ki. A körülbelül 53 négyzetméteres, jó állapotú panellakások most 90–100 ezerért mennek el, ha minőségük még jobb, 110–120 ezer a reális áruk. A 1,5 szobás, társasházi 120–140 ezret kóstál, a nagyon „fullos” 150 ezer forintba kerül havonta. A kisebb pénzű magyar diákok itt is az összeköltözést preferálják nagyobb, átlagos állapotú lakásokban.

Egy téves sztereotípiára is felhívta a figyelmet Nagy Péter: a kisállattal érkezők általában fokozottan vigyáznak a lakás állagának megóvására, megbecsülik, hogy házi kedvenceikkel együtt is kaptak lakást a városban. Az a főbérlő, aki elzárkózik a kisállatok fogadásától, sokkal nehezebben adja ki bérleményét.

Veszprém

A felvi.hu szerint első körben 1700 hallgatót vettek fel a veszprémi Pannon Egyetemre, a diákok albérletben, kollégiumban vagy munkásszállón találhatnak helyet maguknak. Ráski Tamás, a Veszprém megyére, illetve az észak-balatoni és a bakonyi régióra szakosodott vállalkozás, a Nívó Ingatlanforgalmi Szakértői Iroda vezető szakértője az ingatlanbazar.hu kérdésére elmondta, hogy Veszprémben speciális helyzet alakult ki az albérletfronton.

Az elmúlt években túlkereslet volt a városban, amely idén őszre már valamelyest csökkent. 2017. év végén, illetve 2018 elején egy kétszobás lakás még kb. 80 ezer forintért volt bérelhető, az ár 2018 év végére már akár 120 ezer Ft/hóra is felment. Ez a havi bérleti díj 2019 elejére 100 ezer Ft/hónapra csökkent, majd tovább csökkenve a mostani időszakra 80 ezer forint környéke is lehet. Mi ennek az oka?

Ráski Tamás szerint az elmúlt években, amikor nagyon intenzív volt az építőipari és az ipari tevékenység, a külföldről és az ország másik régióiból érkező, nagy számú vendégmunkás a helyi, felújított, viszonylag magas áron kiadott, munkásszállóknak kialakított ingatlanokra csapott le, ezzel kiszorítva onnan a diákokat. Ám az utóbbi időszakban az építőipari beruházások száma megcsappant, és a bérbeadó ingatlanok száma megnőtt Veszprémben, így túlkínálat kezd kialakulni a diák- és munkásszállókból.

A munkásszállók üzemeltetői és a bérbe adó ingatlanok tulajdonosai, látva a kínálat és kereslet arányának változását, csökkentik az árakat, mert mégiscsak jobb egy olcsóbban kiadott munkásszálló vagy lakás, mint egy üres. A diákok pedig sokszor inkább választják a munkásszállót, mintsem az ennél még mindig drágább albérletet.

A szakember szerint jelenleg még így is jelentős számú férőhely vár lakóra a városban. Az egyetemi kollégium bővült, de a férőhelyek száma még így sem elegendő az egyetemisták számára. Az albérleti lakásokban a főbérlők az egy fő dolgozó albérlőt jobban preferálják, mint a diákságot. Ennek az oka az, hogy az egyetemi hallgatók félévekre tudnak szerződni, hiszen maradásuk tanulmányi eredményeiktől függ, másrészt a lakásbérbeadóktól kapott információk szerint a tulajdonosok nagyobb amortizációt vélelmeznek diákok elszállásolása esetén.

Debrecen

Több médium is lehozta, hogy országos viszonylatban Debrecenben ugrottak meg leginkább az ingatlanok négyzetméterárai: az új építésű lakások esetében a 900 ezer forintot simán elérik. Emiatt a bérleti díjak is magasak, és természetesen augusztusban és szeptemberben adhatók ki a legdrágábban a lakások. Ezt már Tóth Erika mondja, aki 10 éve ingatlanértékesítő Hajdú-Bihar megye székhelyén. Szerinte akkor, amikor a szakmát kezdte, nagyobb volt a kereslet az albérletekre, igaz, a lakás is és az ingatlanos is jóval kevesebb volt.

Tavaly már azt tapasztalta, az említett két hónapot követően, októberre a debreceni bérleti díjak lecsökkentek. Aki befektetőként hosszú távra tervez, annak érdemes alacsonyabb árakban gondolkodnia. Ma már nem az a helyzet, mint 6-8 évvel ezelőtt, amikor „horror áron” ki lehetett adni mindent.

A Debreceni Egyetem majdnem 5 ezer kollégiumi férőhellyel rendelkezik, ebből körülbelül ezer a Campus Hotel nevű diákotthonban található. Az elmúlt években további 2300 diák elhelyezésére több épületet is felújítottak. Az egyetem honlapja szerint 2018-ban a kollégiumba jelentkező hallgatók 94,25%-át sikerült elhelyezni, ami országosan is kiváló arány. Kell is a hely, hiszen idén 6 ezer elsőéves nyert felvételt.

Ezért aztán a társasházak lakásai is beszállnak az albérletbizniszbe. Például egy 50 négyzetméteres, bútorozott, gépesített panel bérleti díja most 2000–2500 forintra jön ki négyzetméterenként, ami 100–130 ezer forintot jelent havonta. A téglalakás ennél drágább, azt 3500 forintos négyzetméteráron lehet kivenni. A kisebb, 40-50 m2 körüli lakások nagyon gyorsan bérlőre találnak, nagyjából havi 100 ezer forintért. Az új építésűek négyzetméterára 4–5 ezer forint.

Az ingatlanbazar.hu-t olvasgatva kiderül, Debrecenben a szobáztatás is jól megy: pl. egy 16 m2-es szoba most 50 ezer forintért + rezsiért bérelhető, átlagosan 40–50 ezer a szobák bérleti díja. Tóth Erika ugyanazt mondja, mint a pécsi ingatlanos: nem igaz, hogy a külföldi diák kapásból a drágább lakások felé kacsingat. (Persze a külföldi inkább kiveszi a drágább, de jobb lakást). Az utóbbi hónapokban a debreceni befektetőknek rá kellett jönniük, hiába bíznak abban, hogy irreálisan magas áron ki tudják adni a lakást. Ha nem engednek az árakból, hoppon maradnak, ezért a bérleti díjakat illetően Debrecenben behúzták a kéziféket.

Budapest

Pesten a többedmagával költöző magyar diákok fejenként legfeljebb 80–100 ezret szánnak havonta a lakhatására. Nem ragaszkodnak az egyetem szomszédságához, a metró közelsége azonban sokat nyom a latban a lakásválasztáskor.

Jelentős számú az olyan, vidékről felköltöző diák, aki jómódú szülők gyermekeként önállóan bérel lakást 140–180 ezerért, ahogy az ingatlanbazar.hu Marinkás Gergőtől, a fővárosi RentHungary.hu ingatlanközvetítő iroda ügyvezető-tulajdonosától megtudta. A szakember hozzátette, kuncsaftjaik 50-60 százalékát a külföldi egyetemisták teszik ki. Ők egyedül bérelnek, és 1000-1200 eurót is fizetnek a bulinegyedhez közeli lakásokért, tehát az 5., a 6., a 7. kerületet preferálják leginkább. Igaz, először megpróbálkoznak kevesebbért találni jó lakást, de rájönnek, ez Pesten lehetetlen.

Marinkás Gergő egyébként jelentős bérletidíj-emelésről nem tud beszámolni, szerinte maximum 10-15 százalékos emelkedés a reális tavalyhoz képest. Azoknál a magas fenntartási költségű, nagy lakásoknál, amelyeket a főbérlő képtelen kiadni jó pénzért, a szobakiadás a divat.

Borítókép: illusztráció