Elkészült a Szászi Piac, márciusban nyithat

Az új létesítmény átadó ünnepségét a napokban tartották.

A beruházás megvalósítására mintegy 77 millió forintot nyert a szászvári önkormányzat, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból sikeres pályázatával.

Az Arany János utcában megépült létesítményben a szabadtéri árusítóhelyek mellett egy mintegy 200 négyzetméteres fedett eladóteret is kialakítottak, ezen kívül piacfelügyelői iroda, kiszolgálóhelyiségek, parkolók és biciklitárolók is helyet kaptak. A fejlesztés eredményeként a helybélieknek nem kell Pécsre vagy Komlóra utazniuk, hogy termékeiket eladják, és a vásárlók számára is könnyebben elérhető a kínálat.

A Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósult projekt átfogó célja a helyi és mikrotérségi gazdaság fejlesztésén és a munkahelyek teremtésén kívül a közösségi összetartozás erősítése a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával. Mindezek elősegítik a vidéki életszínvonal emelkedését, hozzájárulnak a fiatalok helyben tartásához és az elvándorlás csökkentéséhez.

A Szászi Piac átadásán a köszöntőket és ünnepi beszédeket követően Vida Zsolt, plébániai kormányzó felszentelte az épületet, a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai kulturális műsorral készülnek, a programokat követően pedig néhány helyi termelő mutatja be portékáit: többek között mézkóstolás, forralt bor és lángos várta az érdeklődőket.

Ezek után néhány hetet még várni kell arra, hogy a piac megkezdje a működését – a nyitást márciusra tervezi az önkormányzat. Az épületben található bolt üzemeltetésére helyi vállalkozót keresnek – jelentkező van, a szükséges megállapodások előkészítése most zajlik.

Az eredeti tervek szerint a piac heti két napon várná a vevőket, elképzelhető azonban, hogy a bolt leendő üzemeltetője ennél gyakoribb nyitvatartást tervez, aminek eredményeként heti kettőnél több napon is lehetőség nyílna a helyi vagy házi készítésű termékek és zöldségek, gyümölcsök megvásárlására.

Képünk illusztráció.