A jövedelem kulcskérdés babaváró támogatásnál

Sok babaváró hitelt igénylő fiatal tapasztalta az elmúlt hónapban, hogy alacsony jövedelme miatt a benyújtott kérelmét elutasították. Ez többeket ért meglepetésként, mivel a babaváró törlesztője 50 ezer forintban maximált, így már 100 ezer forintos családi összjövedelemmel is igényelhető lehetne.

A babaváró hitel bevezetése óta már rengetegen igényelték a tízmillió forintos hitelt, azonban a bankok sok igénylőt elutasítanak pusztán a jövedelmük szintje miatt. Viszont a babaváró törlesztője 50 ezer forintnál semmiképp sem lehet több, ennek értelmében pedig akár a minimálbérnek megfelelő havi nettó jövedelemmel is igényelhető lehet a támogatás teljes összege.

A valóság ezzel szemben azonban az, hogy a bankok sokkal szigorúbban veszik a minimális feltételeket. A szakemberek továbbá kiemelték, hogy ez főleg kockázatkezelés miatt van. Hiszen, ilyen alacsony jövedelem mellett nem életszerű a családok keresetének ötven százalékát törlesztővel terhelni.

A legtöbb banknál a minimálbér az alapkövetelmény, de akadnak olyanok is, ahol 130–180 ezer forintos összjövedelmet is kérhetnek. Ezek azonban csak az igénylés minimum követelményei, ami nem jelenti azt, hogy a teljes összeget igényelhetik a családok. Általánosságban az mondható el, hogy havi nettó 200 ezer forint összjövedelemmel térhetünk be nyugodtan a bankhoz, ugyanis ebben az esetben jár majd csak biztosan a 10 millió forint. Elsőre azt gondolnánk, hogy ez a feltételrendszer egészen szigorú, az igazság azonban az, hogy ez a fajta óvatosság teljesen megalapozott. A bank ugyanis általában előrelátóbb mint az ügyfelek, és belekalkulálják azt is, hogy mi van ha nem sikerül a gyermekáldás.

Ezen felül azt sem szabad elfelejteni, hogy a támogatás egyszer vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy ha ma egy házaspár 8 millió forintig hitelképes, és erre ír alá szerződést, akkor pár év múlva a maradék 2 millió forintot nem fogja tudni megkapni.