A mozsgói iskola diákjai belekóstolhatnak a gazdálkodásba

Csibéket nevelnek a tanulók Mozsgón.

Kiscsibéket és palántákat nyertek egy pályázaton a mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola tanulói. Az állatokról és növényekről a gyerekeknek és családjaiknak kell gondoskodni, és folyamatosan beszámolni róla, hogyan növekednek. Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető elmondta, hogy Horváth Bernadette, a szülői munkaközösség vezetője biogazdálkodással foglalkozik, az ő segítségével létrehoztak egy iskolakertet.

– A meglévő iskolakertben szerettünk volna palántákat ültetni, de ez meghiúsult. Ekkor találkoztam az ECK szervezete által kiírt pályázattal. Aminek keretében 28 iskolás és 10 községben élő rászoruló családot lehetett bevonni, és nemcsak palántákat, hanem előnevelt csibéket is házhoz szállítani – mondta Horváth Bernadette.

Az igazgatónő elmondta, hogy a digitális oktatás segítségével a gyerekek és családjuk tevékenységeit szakköri munka keretében online felületen is folyamatosan nyomon tudják követni.

– A digitális oktatás segítségével egy jól működő közösséget hoztunk létre. Mintegy harminc iskolás család vesz részt a programban, ők a közeljövőben kapják meg a kiscsibéket és a palántákat – tudtuk meg Hajdú Szilviától.

A gyerekek által felnevelt állatok és növények a család élelmezésében is fontos szerepet töltenek majd be, s a program szemléletformáló ereje is jelentős. A természettel való kapcsolatot erősíti, a hagyományos tantermi oktatást kiegészíti.