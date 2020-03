A nagy építkezések az elmúlt időszakban szünetre mentek

Úgy látszik, nem 2020 lesz a lakásépítések éve, igaz, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) még csak a tavalyi év első három negyedévére vonatkozóan közölt adatokat, de ezek szerint a használatba vett lakások száma mintegy felére csökkent 2018 azonos időszakához képest.

Az építkezési kedv kicsit alábbhagyott az elmúlt évben megyénkben, tavaly az év első három negyedévében mindössze 71 lakást vettek használatba a KSH adatai szerint – majdnem felével kevesebbet, mint 2018 azonos időszakában. A statisztika persze javulhat, hiszen a szám jellemzően az év utolsó hónapjaiban ugrik meg jelentősen, de várhatóan még így is el fog maradni a korábbi évtől.

Okot adhat azonban a reménykedésre, hogy a kiadott építési engedélyek száma megnőtt, csaknem 350 volt belőlük októberig. A legnagyobb visszaesést a megyeszékhelyen lehet tapasztalni, ami nem is csoda, mivel nemrég csengett le itt egy nagy építkezési hullám. Egy időben például a Szigeti úton húzták fel gombamód az új társasházakat, ezek nagy része mostanra elkészült.

Hosszabb időtávot figyelembe véve látszik, hogy egyre több magánember vág neki az építkezésnek, számuk 2017-ben ugrott meg jelentősen. Ez valószínűleg összefüggésben lehet azzal, hogy a fiatal párok többfajta támogatási formát vehetnek igénybe. Ilyen például a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), amely tavaly júliusban egészült ki az úgynevezett falusi csokkal, amit az ötezer fő alatti településeken lehet felhasználni új ház építésére, vásárlására vagy a már meglévő ingatlan korszerűsítésére.

Az újonnan épülő ingatlanokkal kapcsolatban magasak az elvárások, és a vállalkozók is ezekhez igazodnak. A környezettudatosság szinte már alapfeltétel. Ez nemcsak a megfelelő szigetelést jelenti, hanem okos- megoldásokat is. Azzal, hogy a lakásban szinte mindent elektromos távvezérléssel tudunk irányítani, rengeteg energiát meg lehet spórolni. Ez pedig nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is kíméli.