A nagyáruházakban is zajlik a kiárusítás

Június végétől a legtöbb boltban, de helyenként már korábban is megkezdődtek a nyári leárazások. Aki többet akar spórolni, annak érdemes várnia még néhány napot.

Javában tart a nyár – sőt, mondhatni, most indult be igazán –, de már elkezdődtek a szezonális leárazások a kereskedelemben. Gyakran fél áron, sőt akár hetven százalékkal olcsóbban is vásárolhatunk most egyes nyári ruhadarabokat, cipőket, de ilyenkor akciósak a kerti bútorok is, a székek, a napernyők, és a közkedvelt kerti grillt is több helyen olcsóbban lehet beszerezni. A kiárusítás időszaka várhatóan egészen augusztus végéig tart majd.

Pécsen mi is körbenéztünk, a Király utcában és az Irgalmasok utcájában néhány helyen láttunk csak leárazást, ám a két nagyobb bevásárlóközpontban sok üzletben hirdették a bejáratánál vagy a kirakatban a komoly kedvezményeket. Az általunk meglátogatott boltok többségében készségesek, segítőkészek voltak az eladók, bizonyára azért, mert még nem olyan régen kezdődtek el a leárazások, még nem rohamozta meg annyi vásárló a boltokat. Most még a kínálat sem volt szegényes, a számunkra érdekes termékekből több is elérhető volt, a ruhákból, fürdőruhákból, kiegészítőkből szinte az összes méretben volt még a boltokban.

A bevásárlóközpontokhoz hasonlóan az internetes áruházakban is zajlik a kiárusítás a nyári szezonban. A legnagyobb boltok, üzletláncok szinte kivétel nélkül működtetnek online áruházat, általában a weboldalukon. Ezekben akár szélesebb választékot kínálnak, mint az üzletekben, további akciókat hirdetnek, és ingyenes házhoz szállítást is vállalnak.

A kisbetűs részekre is figyeljünk!

A gyanútlan vevőt könnyen megtévesztheti a 60-70 százalékos kedvezményt hirdető felirat, a boltba betérve azonban hamar kiderül, hogy az árengedmény csak néhány termékre vonatkozik. A reklámokban az „akár”, „tól” részekre sem árt odafigyelni. Így jellemzően csak egy-egy terméket adnak a kiírt összegért, a többinek magasabb az ára. A fogyasztóvédők tapasztalatai szerint gyakori, hogy a kereskedők csak a kedvezmény mértékét tüntetik fel, a ténylegesen fizetendő akciós eladási árat viszont nem írják ki, így a vásárló nem tudja előre, pontosan mennyit kell fizetnie. Ha a vevő az árak feltüntetésével kapcsolatban szabálytalanságot tapasztal, haladéktalanul írjon bejegyzést a vásárlók könyvébe.

A jótállás ebben az esetben is él

Aki igazán sokat szeretne spórolni, annak még érdemes várnia pár napot vagy hetet, később, a nyár vége felé ugyanis még olcsóbbak lehetnek egyes termékek. A járványhelyzet miatt idén tavasszal elhalasztották az évente áprilisban és októberben már hagyományosnak számító Glamour-napokat, ezt most jövő hétvégén fogják bepótolni. Ezeken a napokon évről évre megtelnek a hazai bevásárlóközpontok, drogériák és a jellemzően hölgy vásárlók a legkedvezményesebb akciókat keresik. A vevőknek ebben az esetben sem árt tudni, hogy az akciós termékekre is vonatkoznak a jótállási jogok, így amennyiben a megvásárolt termék minőséghibás, a kereskedőnek muszáj a reklamációval foglalkoznia.