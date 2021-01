A szállodák vendég híján is próbálnak munkát adni a dolgozóknak

Nincsenek könnyű helyzetben a baranyai szállodák sem, hiszen november 11-től nem fogadhatnak vendégeket. Valamennyi hotelnek telt házas foglalásai voltak karácsonyra, szilveszterre, jelenleg a Valentin-napra készülnek, illetve bíznak abban, hogy az idei húsvét sem úszik el.

A nehéz időszakot megsínylik a szállodák is, ám jó hír, hogy a nagyobb idegenforgalmi foglalkoztatók megtartották a dolgozókat, számukra ilyen-olyan karbantartási feladatokat adnak a vendéget nélkülöző hónapokban.

A siklósi Hotel Castellóban folyamatos az ügyelet a recepción és a dolgozók most is előre megtervezett beosztás szerint járnak dolgozni. Dragan Zoric szállodavezető elmondta, ilyenkor azokat a nagytakarításokat, felújításokat végzik el a munkavállalók segítségével, amelyekre egyébként a telítettség miatt soha nem jut idő. Itt fogadják egyébként az üzleti céllal érkező vendégeket is, ám nem jellemző, hogy Siklósra ebből az okból túlságosan sokan jönnének.

A harkányi Xavin Hotelben is a szálloda környezetének rendben tartásával, a wellnessrész felújításával telnek a hetek. Emellett új étlapot terveznek, sőt – bízva abban, hogy hamarosan kinyithatnak – a Valentin-napi ajánlatokat, csomagokat is előkészítették.

– Az a legfontosabb, hogy a dolgozóinkat egyben tudjuk tartani. Vannak nálunk gyakorlatozó tanulók is, akik ugyan most nem jöhetnek, de számukra a szakács videón keresztül küldi el az ételek elkészítését, így folyamatos marad a kapcsolat – mondta Végi János, a Xavin Hotel tulajdonosa. Hozzátette, próbálnak pozitívan gondolkodni, szem előtt tartják, hogy a fürdőben hamarosan elkészül a téli élményfürdő, amelynek köszönhetően az elkövetkezendő években még kevésbé lesz majd szezonális a harkányi turizmus.

Egymásban is próbálják tartani a lelket, a kimaradt karácsonyi és szilveszteri időszakot például úgy könyvelték el, hogy 30 év után végre kivették a szabadságukat és a családjukkal, munka nélkül, ünnepelhettek. Telt házas foglalásaik voltak, és nagyon kevesen kérték vissza az előlegeket, a nagy többség, illetve a törzsvendégeik csúsztatják az időpontokat és alig várják, hogy mehessenek.

A Dráva Hotelben dolgozóknak is megmaradt az állásuk, üzleti céllal fogadnak vendéget a szálláshelyeiken, illetve hotelszobából kialakított irodákat adnak bérbe minimum 3 órára, vagy akár több hónapra is.

– Kisebb felújításokat végzünk, festünk, de mivel több mint 50 dolgozó foglalkoztatását kell megoldanunk, és elég széles körű szakmai tudás halmozódik fel itt, ezért segítséget kértünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamarától abban, hogy fel tudjuk venni azon vállalkozókkal a kapcsolatot, akiknek szükségük lenne akár takarítóra, akár könyvelőre, vagy más munkaerőre – mondta Puch Eszter, a Dráva Hotel ügyvezetője. – Nagyon várjuk, hogy kinyithassunk, hogy a vendégek ismét örömmel pihenjenek a Dráva Hotelben – tette hozzá.

A szálloda olyan engedményt is tett, hogy a téli és tavaszi időszakban alacsonyabb áron megvásárolt csomagokat a nyári időszakban is ezen az alacsonyabb áron érvényesíthetik majd a vendégek.