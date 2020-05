A szőlőtőkéknek is kellett már az eső

Tegnap ugyan esett az eső, de volt olyan hely, ahol még ekkor sem álltak meg a munkákkal, a szőlőültetvényeken a most aktuális zöldmunkákat végzik.

Az esős, borongós nap ellenére is dolgoztak tegnap a Villányi Borvidéken, a zöldmunkákat végezték a gazdák, hogy kellően szellősek maradjanak a szőlők lombjai, a felesleges hajtásokat leválogatják.

– Nagyon szépen fejlődik a szőlő, hiányzott a csapadék ide is, nem csak a veteményesekre. A gazdák jól állnak a munkákkal, a karanténidőszak alatt kellő figyelmet és energiát tudott mindenki fordítani a szőlőültetvények ápolására, művelésére. Fertőzésnek egyelőre nincs nyoma és előjele sem, de annak érdekében, hogy ne is alakulhasson ki járványhelyzet, a szükséges előkészületeket megteszik a gazdák, már egy-két permetezésen túl is vannak – mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsának titkára.

Az elmúlt időszakban többször jósoltak már kisebb nagyobb mennyiségű csapadékot, amiből aztán nem lett semmi, vagy csak csekély mennyiség, most azonban úgy tűnik, valóban jelentősebb eső várható a napokban. Ez növényvédelmi szempontból igényelhet majd nagyobb figyelmet.

Esős napokon sem áll meg a munka, a pincékben fejtési munkálatokat végeznek a gazdák, és amint az időjárás engedi, a szőlőültetvényeken folytatják a hajtásválogatást, mellyel a termés mennyiségét és valamilyen szinten a termés minőségét is lehet befolyásolni, hiszen ezzel érik el, hogy ne legyen túl sok fürt egy tőkén, ami már a minőség rovására mehet. Emellett növényvédelmi műveletnek is tekinthető, mert a ritka lombokat átjárja a levegő, nem reked meg a pára a levelek alatt. Ahol ezeket a feladatokat jól végzik, ott sokkal kevesebb vegyszert kell a növények védelméhez felhasználni.