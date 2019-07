A tavainkhoz közeli nyaralók árai együtt nőttek a kereslettel

Óriási az érdeklődés a nyaralók iránt a Balaton melletti megyékben. Baranya egyes településein is szép számban cserélnek gazdát az ingatlanok. A nyaralóvásárlást tervezőknek a jövőben a tavakhoz közeli, a falusi csoknak megfelelő településen az állandó lakóingatlant keresőkkel is fel kell venniük a versenyt.

A szakértő szerint a nyaralóingatlanok iránti érdeklődések száma országos átlagban megduplázódott egy hirdetésre vetítve, ráadásul a kereslet a csok miatt az év második felében újabb támogatást kaphat. Hiszen a falusi csok országszerte csaknem 2500 települést érint, köztük több olyat, ahol már most is nagy a kereslet.

A Balaton déli partján 406 ezer forint az átlagos kínálati négyzetméterár. A népszerű települések közül a siófoki nyaralókat 478 ezer, a balatonföldváriakat 471 ezer, a balatonlelleieket pedig 454 ezer forintért hirdették. Balatonfenyvesen, a pécsiek egyik legkedveltebb üdülőközpontjában is jelentős drágulás ment végbe, az ottani nyaralók négyzetméterára átlagosan 512 ezer forintra emelkedett. Ezenfelül Balatonfenyves partján épülő lakásoknál nem ritka a budapesti új építésű lakások átlagárát meghaladó, több mint egymillió forintos négyzetméterár. Ezeket a vásárlók nyolcvan százaléka, elsősorban befektetési céllal is vásárolják. De nem csak a Balatont érinti ez a fajta árnövekedés.

– A baranyai nyaralók ára is jelentős növekedésen ment keresztül, az elmúlt egy évben. Valamint idén körülbelül a másfélszeresére nőtt a nyaralóingatlanok kereslete is – tudtuk meg Barnabás Péter ingatlanszakértőtől. – Magyarhertelenden van jelenleg a legjobb helyzet, hiszen itt már 15 millió forintért is hozzájuthatunk egy nagyobb házhoz, ezt követi Sikonda, 220 ezer forintos átlag négyzetméter árral.

Harkányban már kissé húzósabb a helyzet, itt van olyan másfél szobás lakás, amiért 18 milliót kérnek. Talán Orfűn a legmagasabbak a nyaralóárak, mivel itt átlagosan 322 ezer forintot is elkérhetnek egy jó fekvésű lakás négyzetméteréért – tájékoztatott Barnabás Péter.