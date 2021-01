A válság hatásai után sokkal kevesebben keresnek már munkát

Jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban a munkanélküliek száma megyénkben is, igaz a vírushelyzet miatt, még mindig jóval magasabb a számuk, mint például egy évvel ezelőtt. Az álláshirdetések között válogathatunk, Baranyában leginkább a szakmunkásokat keresik most.

A munkaerőpiac komolyan megérezte a koronavírus hatásait. A járvány első hullámában a korlátozó intézkedések miatt számos munkahely bezárt, így pedig arra kényszerült, hogy elbocsátsa dolgozóit. Éppen ezért akkor jelentősen megugrott az álláskeresők száma az egész országban, így Baranyában is. Májusban 19 ezren, júniusban pedig már több mint húszezren kerestek munkát megyénkben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint. Ezek voltak a legmagasabb számok, és ehhez hasonlóan magas munkanélküliségre utoljára 2015-ben volt példa a statisztikai alapján.

A korlátozások feloldása után aztán megindult az aktív álláskeresés, aminek köszönhetően folyamatosan csökkent a munkanélküliek száma. Az NFSZ legfrissebb statisztikájából látszik, hogy decemberben nagyjából 15500 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében. A tavaszi-nyár eleji mélyponthoz képest ez már sokkal jobb adat, de még mindig kétezerrel meghaladja a 2019. decemberi adatokat. A legkevesebb munkanélküli még mindig a nyugati és középső országrészben van – például Győr-Moson-Sopron, Vas vagy éppen Komárom-Esztergom megyében –, a legtöbben, mintegy 40 ezren pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keresnek állást.

A munkaerőpiac nehéz helyzetét látva a kormány is hozott olyan intézkedéseket, amelyek a munkahelyek megtartását célozzák. Így a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható. A vállalkozások pedig kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél regisztrált programrésztvevő, 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

Szakembereket keresnek leginkább

Állást keresni manapság talán az interneten a legegyszerűbb. Számos erre szakosodott honlap van, köztük a Virtuális Munkaerőpiac Portál, ahol jelenleg is több száz ajánlat között nézelődhetünk szerte az országból. Azért is jó választás ez az oldal, mert az ott rögzített állás­ajánlatok és önéletrajzok hitelességét a munkaügyi szervezet szakemberei ellenőrzik.

Baranya megyében most leginkább a szakmunkásokat keresik, több hirdetésben is kőműveseket, lakatosokat, ácsokat vagy éppen vízszerelőket keresnek. A bérek igencsak változók, van olyan állás, ahol bruttó 200 ezer forint körüli fizetést kínálnak, máshol pedig ez akár 375 ezer forint is lehet.

Lehetőségünk van arra is, hogy más megyék állásajánlatai között nézelődjünk. A legtöbb hirdetést Zala, Győr-Moson-Sopron, valamint Békés megyéből találjuk. Számtalan munkakörbe keresnek embereket, bolti eladóból ugyanúgy hiány van, mint például kamionsofőrből vagy fodrászból, de ezekben a megyékben is nagy szükség van a szakmunkásokra.