A világ egyik legjobb szalámija lett Fekedről

Baranyai családi manufaktúra tarolt idén a fine dining élelmiszerek Oszkár-díján Londonban.

A Fekedi Stifolder termékeivel három kimagasló díjat nyert a Great Taste Awards 2019 eredményhirdetésén a szalámik kategóriájában. Három csillagos minősítést kapott a 100 százalékos szürkemarhából készített Fekedi Busó Stifolder csípős változata és további két, az eredeti sertés változatok nyertek még két csillagos minősítést is.

A Great Taste Awards a fine dining & speciality food a világ legrangosabb megmérettetése. Évente 12 ezer termék kerül több mint 500 fős szakmai zsűri előtt minősítésre. A három csillagos díj – csakúgy, mint az éttermek Michelin csillagjai esetében – a legmagasabb elismerést jelenti. Idén mindössze 208 termék érdemelt ki háromcsillagos minősítést, s közülük is csak 4 darab született a szalámik kategóriájában. Az egyetlen magyar stifolder mellett további három spanyol chorizo jutott idén a csúcsra.

Az ünnepélyes díjátadóra Londonban kerül sor szeptember 1-3-a között. Mint a cég ügyvezetőjétől, Papp Gábortól megtudtuk, a rangos megmérettetésre a Best Of Hungary (egy Walesben élő magyar nő alapította) cég jelölte. Aki a fekedi díjnyertes szalámit megszeretné kóstolni, az a hétvégén megteheti, hisz a cég is ott van a Szentlőrinci Gazdanapokon.