Adóügyek mobilról is – Online is igényelhető már az adószám

Online ügyintézésre van lehetőség 2019. július 18. óta, ha a magánszemély adószámot igényel vagy az adószámmal végzett tevékenységével kapcsolatban új adatot vagy adatainak változását szeretné bejelenteni.

Az egyéni vállalkozók is online formában jelenthetik be adataikat, vagy azok változását. Minderre a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) van lehetőség. A két új szolgáltatással az ONYA már négy ügycsoportban biztosítja az online megoldást, ami azt jelenti, hogy egyes bejelentéseket bevallásokat akár otthonról, kényelmesen, webes felületen lehet kitölteni, beküldeni. Az alkalmazás mobiltelefonról is elérhető. Ezzel a lehetőséggel például egy magánszemély maximum 30 percen belül kiválthatja az adószámát.

Január óta érhető el az alkalmazás, amelyben eddig két szolgáltatást lehetett igénybe venni. Az egyik az adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel kapcsolatos bejelentések intézése. A másik a jövedéki adóval kapcsolatos bevallások, adóbevallások, adó-visszaigénylések, továbbá a jövedéki adóról szóló törvény szerinti adóalanyok számára készült adóbevallási tervezetek megtekintése, elfogadása, módosítása, benyújtása.

Az új szolgáltatások a magánszemélyeknek segítenek egyszerűen adószámot igényelni, illetve az adószámos tevékenységükkel kapcsolatos adatokat, változásokat bejelenteni, és az egyéni vállalkozók számára lett egyszerűbb az adatok és azok változásának bejelentése.