Ahol van ötlet, oda jön a támogatás is

Az idei évben is komoly beruházások megvalósítása előtt áll Komló, ugyanakkor gőzerővel dolgoznak azon, hogy az elkövetkezendő években további területfejlesztési támogatásokhoz jusson a város – többek közt erről is szó esett a mai, immár hagyományosnak mondható évindító sajtótájékoztatón. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az idei esztendő első munkanapján is évindító sajtótájékoztatót tartott DR. Hoppál Péter országgyűlési képviselő

Az elmúlt évek hagyományait követve az idei év első munkanapján is a tavalyi eredményeket összegző, és az idei esztendő feladatait áttekintő sajtótájékoztatót tartottak a komlói a városházán.

Mint azt Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a tavaly év végi kormányzati döntések soha nem látott összegű fejlesztési támogatást hoztak Komlónak: 3,5 milliárd forintból – ami karácsony előtt már megérkezett a város számlájára – négy projekt valósulhat meg, Decemberben ezen kívül 175 millió forintot kapott az önkormányzat a helyi buszközlekedés finanszírozására, majd a két ünnep között további 156 millió forintot a vízmű működtetésére.

– A kormányzati támogatásokból megvalósuló fejlesztések mellett a jövőben való gondolkodás is kiemelkedően fontos, éppen ezért az új európai uniós finanszírozási ciklus tervezését is megkezdtük, bízva abban, hogy Komló előtt újabb komoly lehetőségek nyílnak meg. Cél, hogy a továbbiakban is minél több támogatás érkezzen a városba. Idén Komlón a rendszerváltás utáni korszaknak a legnagyobb egyösszegű fejlesztési támogatásából nyílik lehetőség nagyberuházások megvalósítására a tavaly év végi kormánydöntésnek köszönhetően, emellett sok új program is elindul: a város megújításának különleges éve lesz az idei – összegezte a képviselő.

– Az elmúlt esztendő se volt szerény a beruházások szempontjából Komlón, és ugyanez az elmúlt 10 évről is elmondható – kezdte évértékelőjét Polics József, Komló polgármestere. – A tavaly év végén született, 3,5 milliárd forintos támogatásról szóló kormányzati döntés alapjaiban határozza meg az idei esztendőt – a beruházásokhoz szükséges előkészítő munkák egész decemberben folytak. Cél, hogy Komló, ez az európai város a Mecsek szívében tovább fejlődjön az itt élők, és az ide látogatók érdekében – hangsúlyozta.

A polgármester kiemelte, az elmúlt évek is azt igazolják, hogy ahol vannak ötletek, ott jönnek a támogatások is. Sok év munkájának az eredménye a mostani kormányzati támogatás, ami megalapozza a 2021-es évet.

– Az előző európai uniós finanszírozási ciklust hatalmas beruházásokkal zárjuk – a hajdani bányászfürdő korszerűsítése, átalakítása, a Nagyrét utcai, illetve Juhász Gyula utcai fejlesztések, valamint a buszpályaudvar átépítése összesen mintegy 2 milliárd forintnyi projekt. Ez egészül ki jövőre a kormánytól kapott 3,5 milliárd forint összegű fejlesztésekkel, illetve a 2021-ben induló európai uniós finanszírozási ciklusra is hasonló nagyságrendű programokkal készülünk, annak érdekében, hogy a komlói fejlődés töretlen és folyamatos legyen – tette hozzá Polics József.