Átrendezheti az ingatlanárakat a járvány

Az általunk megkérdezett ingatlanos szakemberek szerint Baranyában már az elmúlt években tetőztek az ingatlanárak, a jövőben várhatóan a jó állapotú, jó helyen lévő ingatlanokat veszik meg elsősorban. A piaci szerepelők szerint már a koronavírus megjelenése előtt megálltak az ingatlanárak, stagnáltak hónapokig.

Marosvári László építész, a GDN ingatlanhálózat szakértője szerint kivárásra játszott a piac, korábban a reálkeresetek növekedése, alacsony jegybanki alapkamat, a kedvező hitelek és az állami támogatások csábították a szabad pénzeket az ingatlanpiacra. Nemcsak a vírus hatására, de most azt gondolja, hogy megállt a „száguldás” és már érezhetően a csökkenés jeleit látni. Mint mondta, most sok függ attól is, hogy az állam milyen segítő kezet nyújt az embereknek, családoknak, vállalkozóknak. Szerinte elsősorban a kínálati oldal lesz a hangsúlyosabb a jövőben, a jó helyen levő, jó levegőjű, panorámás, jó állapotú lakások, házak egyelőre tartják az árukat, de áremelkedés itt sem várható.

Dr. Horváth Csaba, a Fundus ingatlanszakértője szerint a csúcsév a 2018-as esztendő volt és már tavaly is érzékelhető volt a visszaesés, de az árak tartani szokták magukat még egy-két évig.

– Ellentétes folyamat lehet, hogyha valakinek van még megtakarítása, akkor ingatlanba fektet, mert nagyobb időtávban az értékük nem változik. Hosszú távon nem lehet nagyot nyerni, de nagyot veszíteni sem – emelte ki a szakember.

Az országos trendnek megfelelő ingatlanpiaci változások tapasztalhatóak Pécsen és környékén, az adásvételek száma erősen visszaesett, március második hetében ez már akár a 60-70 százalékot is elérte. Fontos látni, hogy sok ingatlanügylet volt és van még folyamatban, amelyek jelenleg életben tartják még a piacot, ezek jellemzően költözés miatti folyamatok, amelyeket muszáj jelen helyzetben is megoldani – nyilatkozta Szilas Pál, a Duna House pécsi irodájának értékesítési vezetője. – Az árakban egyelőre nem látunk változást, több időnek kell eltelni, hogy a tendenciák jól kirajzolódjanak. A vevők helyzete javult, egyes esetekben nagyobb alkuval is tudnak vásárolni, a legtöbb eladó még kivár, de közép- és hosszútávon egyelőre még lehetetlen megmondani milyen típusú és mértékű lesz a változás.