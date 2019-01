Az építőipar a legnagyobb munkaerőfaló a térségben

A Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának legfrissebb, 2018. novemberi adatai szerint mintegy 13283 álláskereső szerepel a nyilvántartásban, ami 167 fővel kevesebb, mint tavaly ebben az időszakban. Az elmúlt hónapokban a baranyai járások felében minimálisan nőtt, a másik felében pedig valamelyest csökkent az álláskeresők száma.

Megfigyelhető volt az is az elmúlt év végi zárójelentésben, hogy az ötven év felettiek kétszer annyian voltak a nyilvántartottak között, mint a huszonöt év alattiak, ez elsősorban annak is volt köszönhető, hogy a frissen végzett diákoknak sikerült elhelyezkedniük.

Az iskolai végzettség szempontjából a regisztráltak közötti arányok nagyjából állandósulni látszanak. A nyilvántartottak 44 százaléka legfeljebb általános iskolát végzett, a szakmunkások és az érettségivel rendelkezők aránya egynegyed környékén stabilizálódik, a felsőfokú végzettségűek aránya pedig folyamatosan 5 százalék alatt van és csökkenést mutat.

Új év, új lehetőségek mint mondani szokás – utánajártunk idén Baranyában, milyen álláslehetőségekkel várják a munka piacán a dolgozni vágyókat. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán, mintegy 120 regisztrált munkalehetőség közül válogathatunk.

Jelenleg a térségben a legkeresettebbek a szakmunkások, azok között is a burkolók és a kőművesek. Ők átlagosan 195 000 forintos bruttó bért kapnak a munkájukért cserébe. Hála az ingatlanpiac gyors növekedésének az építőipari dolgozókra van a legnagyobb szükség a munka piacán. Ahol pedig építkezés zajlik, ott szükség van építőipari segédmunkásokra is. Nekik nincs szükségük semmilyen előzetes tapasztalatra vagy végzettségre. De munkájukkal így is hazavihetnek akár több mint bruttó 149 000 forintot.

Vendéglátósoknál is igen nagy hiány figyelhető meg az utóbbi időben. Mi sem támasztja alá ezt jobban annál, mint, hogy egyes helyeken a vendéglátóipari alkalmazottak kiemelt bruttó 230 000 forintos fizetést is megkaphatnak, ami mintegy tízezerrel több mint egy diplomás gyógypedagógus átlagbére.

A diplomások számára elsősorban az egészségügyben és az oktatásban van lehetőség elhelyezkedni, de az IT-szektorban is vannak nyitott lehetőségek. Az ő fizetésük gazdasági szektoronként eltérő lehet.