Az interneten tartják meg az állásbörzéket

A tavasz az állásbörzék időszaka is, ilyenkor a baranyai frissdiplomások is előszeretettel keresnek munkát. A járványhelyzetben a jelenléti események elmaradnak, ám online is jó eséllyel megtalálják a fiatalok a jól fizető álommunkahelyüket.

Márciusban, áprilisban általában javában tartanak a megyeszékhelyen és a nagyobb vidéki városokban az állásbörzék, melyek jó lehetőséget biztosítanak a friss diplomás, keresett végzettséggel rendelkező fiataloknak, hogy megtalálják jövőbeni munkahelyüket. A tavalyi után az idei év is más e tekintetben, a járványhelyzet miatt csak online keresgélhetnek a fiatalok a szimpatikus munkalehetőségek között. Az álláskereső portálok pedig erre építve számtalan ajánlattal várják az interneten a jelentkezőket. A nagyobb cégek és munkaközvetítők oldalain szinte minden esetben lehetőség van az adatbázisba történő regisztrációra is. A folyamat végén pedig az önéletrajz, valamint motivációs levél feltöltésére. Így akár később a munkáltató is megkeresheti a munkavállalót az állásajánlattal. Az informatikai képzések mindig is népszerűek voltak, nem hiába, jelenleg is sok informatikus hiányzik a magyar munkaerőpiacról. Ám az informatikus/szoftverfejlesztő végzettségűek mellett a villamos- és gépész­mérnökként végzett hallgatók is a legjobban fizetettek közt vannak, irántuk is nagy a kereslet. Tudják ezt a diákok is, a felvételikor ezzel is kalkulálnak. Tavaly például országos szinten mintegy 4900-an jelentkeztek mérnökinformatikus-képzésre, programtervező informatikus szakra közel 3800-an, gazdaságinformatikus-képzésre pedig összesen majdnem 3300-an. – Mindig is érdekelt az informatika, így nem is volt kérdés, hogy milyen irányba szeretnék majd továbbtanulni. Ha elvégzem az egyetemet, szívesen dolgoznék egy nagyobb IT-cégnél – mondta el lapunk kérdésére a baranyai végzős középiskolás, Kováts Máté. Az informatikai, valamint mérnöki képzések a Pécsi Tudományegyetemen is elérhetőek. A 2020-as felvételikor a PTE képzései közül a legnépszerűbbek közé tartozott az általános orvos, a pszichológia, a jogász, valamint az ápolás és betegellátás szak, de sokan érdeklődtek a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus, a fogorvos szakok iránt is. Az informatikai képzést végzettek igen jól keresnek Mennyit keresnek a különböző szakokon végzett, néhány év munkatapasztalattal rendelkező fiatal diplomások? A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2010 óta gyűjt adatokat a frissdiplomások státuszáról, munkaerőpiaci helyzetéről online kérdőív segítségével. A legfrissebb adatok a 2017-ben végzett diákokra vonatkoznak. Ebből kiderül, hogy az informatikai mesterképzést végzett hallgatók bruttó átlagjövedelme 647 ezer forint, közülük a legtöbben szoftverfejlesztők. A műszaki mesterképzést végzett hallgatók bruttó átlagjövedelme 509 ezer forint, a legtöbben gépészmérnökök. A gazdaságtudományi mesterképzést végzett hallgatók bruttó átlagjövedelme pedig 465 ezer forint.