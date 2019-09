Baranya fejlődése volt a központi téma a lobbipartin

Tizenkilencedik alkalommal tartották meg pénteken a lobbipartit Szentlőrincen, amely az egyik legnépszerűbb, legjobban várt esemény a város életében. Idén is a helyi és regionális vezetők, döntéshozók és a közélet, gazdaság elismert szereplői találkoztak a Vásártéren. A kötetlen kapcsolatépítést célzó esemény ugyan zárt körű volt, ám a környék legtöbb településéről, cégektől, vállalkozásoktól, hatóságoktól érkeztek képviselők, mintegy száz standot állítottak fel.

A megyei rendőr-főkapitányság standjánál maga a főkapitány, Gulyás Zsolt főzte a különleges tejszínes, káposztás birkalevest. Nagy Csaba tárcsán sütötte a kolbászt, az arra járók szívesen kóstolták az országgyűlési képviselő által készített fogást. A házigazda szentlőrinci önkormányzat standja is nagyon látványos volt, a kihelyezett szalmabálákat lila szövettel takarták le és párnákat helyeztek rá, egy pohár rozét igazán kellemes hangulatban lehetett itt elkortyolgatni.

A megnyitó előtt a Szentlőrinci Ifjúsági Fúvószenekar előadása szórakoztatta a közönséget, majd Koltai Péter polgármester beszéde következett.

– Ezen a napon minden adott ahhoz, hogy az eseményen részt vevők tegyenek a megyéért, a régióért. Sokféle nézetet valló ember van itt, de mi minden évben arra törekszünk, hogy ezen az egy napon emelkedjünk felül nézeteinken és fogjunk össze a megye fejlődéséért – mondta Koltai Péter.

Az esemény idén is elérte célját, a vendégek főzés és evés közben jó kedvűen beszélgettek mindennapjaikról. A személyes jellegű eszmecserék mellett a települések, cégek jövőjével kapcsolatos, fontos kérdésekről is szó esett.

Hatóságok, cégek, egyesületek

A Jókai Rendezvényház-Kikelet étterem standjánál is sokan álltak sorba a finom falatokért, itt többek között báránygulyást is lehetett kóstolni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pultjánál régi egyenruhákat is kiállítottak, gyönyörködhettünk a relikviákban. A többi hatóság pultjainál is sokan megfordultak, a rendőrség mellett a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai is részt vettek az eseményen. Továbbá például az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és Lafarge Cement Magyarország Kft. is képviseltette magát.