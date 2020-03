Bognár Balázs, az Év üzletembere Ferrari modellautókat gyűjt

„Bár az én nevemre szól, de bátyámmal együtt vettük át a díjat, mivel ez egy közös munkának és a SOMAPAK cég teljesítményének az elismerése” – összegez az ügyvezető, Bognár Balázs.

– Igaz, hogy jóval a rendszerváltás előtt alakultak?

– Olasz–magyar vegyesvállalatként kezdődött a cégtörténet 1986-ban, s akkoriban jó ha ötven hasonló cég volt az egész országban. A nevünkben a SO a Sopianae Gépgyárat jelezte – az Árkád helyén volt a csarnokunk –, a MA a pármai székhelyű olasz kereskedő céget, a Maiert jelöli, a PAK pedig a profilra, a csomagolástechnikai gépgyártásra utal. Főként a konzervipart célozta meg a vállalkozás olasz licencek alapján készült berendezéseivel és a KGST-piacra termeltünk.

– Miben más napjainkban a helyzet?

– Kivásároltuk a céget és 25 éve családi vállalkozásként dolgozunk. Jelenleg félszáz alkalmazottal, melynek az ötöde mérnök. Úgy másfél évtizedig édesapám, dr. Bognár József – aki alapító főmérnök volt – irányított, a bátyámmal Bognár József Tamással pedig az ezredfordulót követően szálltunk be a cégvezetésbe. Itt erősítenék rá, a bátyámat ugyanígy megilleti az Év üzletembere elismerés, mert legalább annyit tett a cégért, mint én, de a kamarai szabályok szerint csak egy ember kaphatja meg ezt az elismerést. No és időközben változott a profilunk is, döntően élelmiszer- és vegyipari csomagológépeket készítünk, de egyedi igények szerint is gyártunk.

– Mire a legbüszkébbek?

– Hogy a vevőink házon belül egy kézből kaphatnak mindent. Hogy legalább hetvenféle gépet gyártunk. Hogy világszintű piacokra szállítunk és, hogy az utóbbi négy évben 1,3 milliárd forintos fejlesztést valósítottunk meg.

– Mivel kerültek be a legdinamikusabban fejlődő 30 magyar cég közé?

– Ezt egy független szakértői csapat vizsgálta a legkülönbözőbb mérlegadatok alapján, szóval nem csupán az árbevétel alakulása döntött.

– Hogy kapcsol ki egy sikeres cégvezető?

– Van egy Ferrari modellautó-gyűjteményem, melyet három évtizede gyarapítok és úgy félszáz nagyméretű makettem van már.