Csaknem kétmilliárd forintból épült gyártócsarnok Pécsen

Felavatták a Honza Kft. új gyártócsarnokát Pécsen, a beruházással kétszáz új munkahelyet teremtettek. A közel félhektárnyi területen hamarosan beindul a gyártás, de a csarnok emellett raktározási célokat is szolgál majd.

A Honza Kft. kedden tartotta húszéves jubileumi rendezvényét, amelynek keretében egy új iparcsarnokot is felavattak. A 4900 négyzetméteres épületben hamarosan megkezdődik a gyártás, de emellett raktározási célokra is használják. A többmilliárdos fejlesztéshez a kormány is hozzájárult közel hétszázmillió forinttal.

Az eseményen Max Koller, a Honza Kft. német anyavállalatának, a Koller Csoportnak az ügyvezetője felidézte, hogy 1999-ben kezdtek tárgyalni a magyarországi gyáralapításról, és végül arra az elhatározásra jutottak, hogy Pécs lesz a megfelelő hely a gyártásra. Azóta is folyamatosan fejlesztenek, a mostani beruházással kétszáz új munkahelyet teremtenek.

– A Honza Kft. húszéves története folyamatos fejlesztést hozott Pécsre – hangsúlyozta az ünnepségen Hoppál Péter országgyűlési képviselő. – Az új iparcsarnok átadása mutatja, hogy nemcsak a két évtizedes teljesítményt értékelik nagyra a tulajdonosok, hanem a jövőre is terveznek.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, a városban különösen fontos, hogy ne csak múltja és hagyománya legyen a Pécset választó nemzetközi cégeknek, hanem gondolkodjanak a jövőről is. Baranya megyében és a Dél-Dunántúlon, valamint a közeli horvátországi területeken rendelkezésre áll szabad munkaerő-kapacitás, amit arra szeretnének felhasználni, hogy Pécs nemzetközi régióközponttá váljon.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a csarnok két évvel ezelőtti alapkőletételén is részt vett. A mostani avatáson azt mondta, az elmúlt években sikerült visszaállítani Pécsnek azt a tekintélyét, hogy érdemes beruházni, hiszen itt olyan emberek élnek, akik a világ legszínvonalasabb cégeinek elvárásait is teljesítek.

– Pécs most sokkal jobb pozícióban van, mint korábban, ugyanakkor még nem tart ott, ahol szeretnénk – mondta Magyar Levente, miután Vári Attilával, pécsi polgármesterjelölttel áttekintette a közös terveket, hiszen a kormánynak nagyívű elképzelései vannak Péccsel kapcsolatban.

Az infrastruktúrát, elsősorban pedig a repülőteret szeretnék fejleszteni azzal a céllal, hogy nagy utasszállító gépek is használni tudják. Ez nagy lökést jelentene a város turizmusának, emellett további cégeket is Pécsre vonzana.

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy az autópálya-hálózat fejlesztése is napirenden van. Az M6-os autópályát kivezetnék a határig, az M60-as autópálya pedig Szigetváron keresztül Közép-Szlavóniával kötheti össze a megyeszékhelyet.

– Felelősséggel tartozunk a régióért, és szeretnénk a mellettünk lévő településekkel szövetségben együtt dolgozva Pécset egy régiós központtá fejleszteni, amely európai szinten is meghatározó – emelte ki Vári Attila.