Díjazták Baranya legjobban teljesítő cégeit

A megye gazdasági életében meghatározó szerepet játszó cégek képviselőit köszöntötték a TOP 100 gálán, amelyet idén is a Dunántúli Napló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara szervezett közösen.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Az idei TOP 100 gála egy különleges jubileummal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara 25 éves újralapításával esett egybe, így a rendezvényen az akkori alapítók között is sokan megjelentek. Síkfői Tamás, a kamara elnöke előadását is ennek a gazdaságtörténeti eseménynek szentelte, bemutatva a térség gazdasági fejlődését és ezzel párhuzamosan a kamara aktivitásait, történéseit. Felidézte például az autópálya megépítésének főbb állomásait és a külföldi kapcsolatok jelentőségét, de beszélt arról is, hogy a jövőben a megye innovatív vállalkozásait szeretnék még inkább támogatni.

A gálán ezután a legjobb gazdasági teljesítményt nyújtó cégeket díjazták. A TOP 100 lista az első helyezettje a Mecsek-Füszért Zrt. lett, őt követi az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózat Zrt. és az idén 25 éves Hauni Hungária Kft. A megyében a munkaerő megtartásában és visszaáramoltatásában vezető szerepet játszó vállalkozás a Harman Professional Kft. lett, termékfejlesztésben pedig a Seres Kft. járt az élen. A Kontakt-Elektro Kft. sikeres generációváltást ért el, ezért kapott elismerést.

A városok díjazták a legnagyobb adófizetőket is, így kitüntetést kapott a BAT Pécsi Dohánygyár Kft., a bólyi Klippel Kft., a komlói KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft., a mohácsi Kronospan-Mofa Hungary Kft., a siklósi Bónus Kft. és a szigetvári Iron-Tech Zrt.

A kamara kiemelt figyelemmel követi és támogatja az üzleti közösség tagjainak tevékenységét, így elismerésben részesítik a 20, 25 vagy annál régebb óta sikeresen működő vállalkozásokat. Ebben az évben oklevelet vehetett át 25 éves jubileuma alkalmából a Kocsmáros Bt. és LEME Szolgáltató Kft., 30 éves évfordulója alkalmából pedig az IMG Építő Kft.