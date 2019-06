Egyre több a befőzni való kajszi a standokon

A rekkenő hőség ellenére is szép számban voltak a vásárcsarnokban árusok és vásárlók egyaránt. Eltűnőben van a piaci kínálatból a szamóca és a cseresznye, ahogy azt jól mutatják a különféle baracktól és meggytől roskadozó pultok is.

Legtöbben az olyan szezonális gyümölcsöket keresték, mint szamóca vagy a cseresznye. Azonban a piac pultjain ezeket a finomságokat már alig lehetett látni. Néhány kofánál ugyan felbukkant egy-két szem, de ahogy azt elmondták, az utolsó darabokat árulják. Ugyanis a két gyümölcsöt a kajszibarack és a meggy váltotta fel, amik szinte mindenhol fellelhetőek. Előbbiért kilónként akár 320 forintért is hozzájuthatunk, míg a sokak kedvenc sütemény és befőtt alapanyagának a kilóját 400–450 forint között kaphatjuk meg. A kajszibaracknak most van a befőzési időszaka, amit mi sem jelez jobban mint, hogy több vásárlónak is a kosara roskadásig volt tele a gyümölccsel.

A vöröshagyma ára stagnálni látszik a maximális 450 forintos áron, ami sok vásárló szerint a maximális ár, amit még hajlandóak kiadni a zöldségért. Cserébe ismét csökkent a zöldbab és a padlizsán ára is. Szép, friss zöldbabért akár már 650 forintért is hozzájuthatunk, ami mintegy ötven forinttal olcsóbb a múlt hetihez képest. Padlizsánból lehet kapni egészen kicsi darabokat is 300 forintért, azonban a nagyobbak kilójáért, akár 600 forintot is elkérhetnek az árusok.

Sokak örömére a piacon végre nagy mennyiségben jelent meg a főzőtök is. Az egyik kofától megtudtuk, hogy a főzőtök rendkívül egészséges, hiszen sok szerves anyagot, pl. nátriumot tartalmaz. Továbbá épp ezen adottságai miatt ajánlott a cukorbetegségben szenvedőknek a nyers tök fogyasztása, mivel az csökkenti a vér cukortartalmát.