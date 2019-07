Egyre több a szilva a piacon, olcsón juthatunk a zöldségekhez is

Szinte még minden árus portékái között meg lehetett találni a kajszibarackot, hiszen még tart a csonthéjas szezonja. A vásárlók nagy kosarakba válogatják az édes gyümölcsöt, amelyből többen később ízletes lekvárokat készítenek.

Egyre több kofánál lehetett a héten kapni a hazai mézédes görög- és sárgadinnyéből. A legtöbb helyen sokak kedvenc nyári gyümölcsének kilóját 250 forintért árulják, azonban a szemfülesek akár 199 forintért is találhatnak szebb darabokat. Sárgadinnyét is már kaphatunk akciósan 150 forintért. A kofák szerint ugyan valamelyest drágább náluk a görögdinnye, mint a szupermarketekben, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a piacon vásárolt dinnyének sokkal jobb íze van, mint a bolti társának. Sokak örömére egyre több a nagy szemű, zsenge csemegekukorica is, melynek darabját a kereskedők átlagosan 130 forintért kínálják.

Annak ellenére, hogy javában tart a nyaralószezon, most is nagy volt a forgalom a pécsi Vásárcsarnokban. A hetekben kétség kívül a barack volt a piac legnagyobb sztárja, amelynek kopasz fajtáját is meg lehetett találni akár 590 forintért. Azonban megjelent az árusok kínálatában a szilva is, amelyre a kofák szerint napról napra egyre nagyobb a kereslet, a szebb darabokért már 390 forinttól is hozzájuthatunk.

Ezen felül több kereskedő pultján még lehetett találni a piros ribizliből 299 forintért, és a 300 forintos tálcás málnából is. Igaz, ezeket hamar elkapkodták a vásárlók, ugyanis igen kevés van belőlük, mivel a késői fajták viselték el jobban a változékony időjárást. A zöldségek kedvelőinek sem kell aggódnia, mivel cukkinit és padlizsánt is kedvező áron szerezhetünk be a piacon.